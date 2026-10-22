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Pronostico Cobolli-Wawrinka: l’azzurro sogna, vietato distrarsi

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Cobolli-Wawrinka è una partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Lione e si gioca giovedì 22 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli torna in campo all’Atp 250 di Lione dopo il bye al primo turno e trova subito un avversario dal passato prestigioso: Stan Wawrinka. Il campione svizzero, impegnato nella sua ultima stagione da professionista, ha conquistato l’accesso agli ottavi battendo Martin Landaluce al termine di una partita combattutissima, il cui esito si è deciso in tre set. Per l’azzurro, testa di serie numero uno, comincia dunque adesso il torneo vero e proprio, con l’obiettivo di ritrovare risultati importanti nella fase conclusiva di un’annata che difficilmnete dimenticherà.

Cobolli
Pronostico Cobolli-Wawrinka: l’azzurro sogna, vietato distrarsi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Wawrinka ha dimostrato di avere ancora le risorse per competere, anche se la vittoria contro Landaluce gli è costata quasi tre ore di gioco, con conseguente dispendio di energie. Lo svizzero si è imposto per 6-3, 6-7, 7-6, recuperando dopo aver mancato tre match point e resistendo fino al tie-break decisivo. Un successo di carattere, che conferma quanto possa essere pericoloso quando riesce a trovare ritmo e fiducia, ma che potrebbe lasciare qualche conseguenza sul piano della stanchezza.

Cobolli, dal canto suo, ha bisogno di invertire la tendenza dopo una serie di risultati deludenti. A Shanghai si è fermato al secondo turno contro Adrian Mannarino, mentre al China Open era uscito contro Roman Safiullin. Il debutto a Lione rappresenta quindi un’occasione per ripartire, anche in vista dell’obiettivo di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Il precedente più recente tra i due risale alla United Cup di gennaio, quando l’italiano si impose in tre set dopo una sfida molto equilibrata.

Cobolli-Wawrinka: il pronostico

Wawrinka
Cobolli-Wawrinka: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il cemento indoor può esaltare il tennis aggressivo di entrambi, ma Cobolli ha dalla sua una maggiore freschezza fisica e una condizione anagrafica più favorevole. Wawrinka può ancora fare male con i suoi colpi potenti e con l’esperienza maturata in tanti anni ai massimi livelli, ma la lunga battaglia contro Landaluce potrebbe pesare se il confronto dovesse prolungarsi.

La nostra preferenza va a Cobolli, che dispone delle qualità necessarie per gestire un avversario ancora competitivo ma che è reduce, come detto, da un impegno particolarmente dispendioso. L’azzurro dovrà evitare cali di concentrazione e non concedere allo svizzero il tempo di prendere l’iniziativa: se riuscirà a mantenere continuità, potrà conquistare il passaggio ai quarti di finale.

Cobolli in Cobolli-Wawrinka

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