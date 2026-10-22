Pronostico Cobolli-Wawrinka: l’azzurro sogna, vietato distrarsi

Cobolli-Wawrinka è una partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Lione e si gioca giovedì 22 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli torna in campo all’Atp 250 di Lione dopo il bye al primo turno e trova subito un avversario dal passato prestigioso: Stan Wawrinka. Il campione svizzero, impegnato nella sua ultima stagione da professionista, ha conquistato l’accesso agli ottavi battendo Martin Landaluce al termine di una partita combattutissima, il cui esito si è deciso in tre set. Per l’azzurro, testa di serie numero uno, comincia dunque adesso il torneo vero e proprio, con l’obiettivo di ritrovare risultati importanti nella fase conclusiva di un’annata che difficilmnete dimenticherà.

Wawrinka ha dimostrato di avere ancora le risorse per competere, anche se la vittoria contro Landaluce gli è costata quasi tre ore di gioco, con conseguente dispendio di energie. Lo svizzero si è imposto per 6-3, 6-7, 7-6, recuperando dopo aver mancato tre match point e resistendo fino al tie-break decisivo. Un successo di carattere, che conferma quanto possa essere pericoloso quando riesce a trovare ritmo e fiducia, ma che potrebbe lasciare qualche conseguenza sul piano della stanchezza.

Cobolli, dal canto suo, ha bisogno di invertire la tendenza dopo una serie di risultati deludenti. A Shanghai si è fermato al secondo turno contro Adrian Mannarino, mentre al China Open era uscito contro Roman Safiullin. Il debutto a Lione rappresenta quindi un’occasione per ripartire, anche in vista dell’obiettivo di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Il precedente più recente tra i due risale alla United Cup di gennaio, quando l’italiano si impose in tre set dopo una sfida molto equilibrata.

Cobolli-Wawrinka: il pronostico

Il cemento indoor può esaltare il tennis aggressivo di entrambi, ma Cobolli ha dalla sua una maggiore freschezza fisica e una condizione anagrafica più favorevole. Wawrinka può ancora fare male con i suoi colpi potenti e con l’esperienza maturata in tanti anni ai massimi livelli, ma la lunga battaglia contro Landaluce potrebbe pesare se il confronto dovesse prolungarsi.

La nostra preferenza va a Cobolli, che dispone delle qualità necessarie per gestire un avversario ancora competitivo ma che è reduce, come detto, da un impegno particolarmente dispendioso. L’azzurro dovrà evitare cali di concentrazione e non concedere allo svizzero il tempo di prendere l’iniziativa: se riuscirà a mantenere continuità, potrà conquistare il passaggio ai quarti di finale.

Cobolli in Cobolli-Wawrinka