Pronostico Alavés-Malaga: un’occasione da non perdere

Alavés-Malaga è una gara per la decima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Cinque gare di fila senza vittorie per l’Alavés, una squadra che aveva iniziato molto bene la stagione e che adesso, alla decima giornata, si ritrova con un poco di difficoltà. Ma forse stavolta il calendario viene in soccorso ai padroni di casa, visto che ospitano un Malaga ultimo in classifica e che ha già fatto capire a tutti che avrà molte difficoltà a salvarsi.
Ci sono anche i precedenti che aiutano a indirizzare questa partita: il Malaga infatti ha vinto solamente uno degli ultimi sei scontri diretti. Ma oltre questo sono soprattutto i numeri difensivi che mettono in difficoltà gli ospiti: in nove partite già giocate sono 18 le reti prese. Troppe. E ovviamente parliamo della peggiore difesa di tutto il campionato.
Occasione grossa, quindi, per l’Alavés, che nonostante come detto prima non vinca da cinque partite, rimane nelle posizioni nobili della classifica. E con questi tre punti potrebbe agganciare, almeno per una notte, il Siviglia al sesto posto. Occasione da non perdere.
Come vedere Alavés-Malaga in diretta tv e streaming
La sfida Alavés-Malaga, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Alavés è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Ritorna al successo un Alavés che per almeno una notte si prenderà il sesto posto in classifica in coabitazione con il Siviglia. Per il Malaga altro fine settimana assai complicato. Ma se prendi tutti questi gol è normale non riuscire a fare risultato.
Le probabili formazioni di Alavés-Malaga
ALAVES (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Valentini, Otto; Protesoni, Suarez, Blanco, Ibanesz, Rebbach; Martinez, Boye.
MALAGA (4-1-4-1): Herrero; Rafita, Recio, Calero, Salinas; Dotor; Larrubia, Martinez, Lorenzo, Munoz; Chupe.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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