I pronostici di giovedì 22 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 22 ottobre, la Signora ospita il Rennes: l’obiettivo è restare a punteggio pieno e voltare pagina dopo la disfatta con la Lazio. Milan di scena in Inghilterra.

Finora l’Europa League si è rivelata la zona comfort della Juventus. I bianconeri, a differenza di quanto sta accadendo in campionato, sono a punteggio pieno in coppa dopo le vittorie con NEC (5-0) e Celta Vigo (1-2). Sei punti su sei che consolano solo in parte l’allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti, sempre più nell’occhio del ciclone. In Serie A, infatti, Madama continua a perdere quota e domenica scorsa ha fatto parecchio rumore il tonfo casalingo con la Lazio, uno 0-3 che ha di nuovo evidenziato i problemi strutturali di questa squadra. L’alibi degli infortuni non sembra bastare più. I tifosi hanno fischiato Bremer e compagni al fischio finale ed alcuni hanno abbandonato lo Stadium con grande anticipo.

Spalletti, che ha incassato la fiducia della società, cerca riscatto in Europa League. A Torino è di scena il Rennes, che ha perso tutte e 4 le trasferte europee giocate in Italia nella sua storia ed ha subito almeno 3 reti in 4 delle ultime 6 gare disputate lontano da casa tra le varie competizioni (9 gol incassati nelle ultime 4 trasferte).

La Juventus non può permettersi un’altra serata da incubo davanti al proprio pubblico. Il divario di personalità a questi livelli è netto e la retroguardia dei rossoneri concede regolarmente occasioni a chiunque. Ci aspettiamo una prestazione d’orgoglio dei bianconeri.

Più complicata, invece, la missione del Milan, impegnato in Inghilterra contro il Bournemouth. Il Diavolo viene dalla vittoria per 3-2 a San Siro sull’Atalanta e qualche giorno prima aveva annichilito 4-0 il Salisburgo ottenendo il primo successo in Europa League ma al Vitality Stadium dovrà fare i conti con numerose assenze, tra cui quella pesante dell’attaccante Ramos, che si è fatto male in allenamento. Dando un’occhiata ai numeri, tuttavia, viene quasi naturale immaginare una gara prolifica. I rossoneri hanno trovato la via della gol in tutte le trasferte stagionali finora disputate, firmando 2 o più marcature in 3 delle 5 gare giocate lontano da San Siro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL+OVER 2.5 in Hoffenheim-Lione, Europa League, ore 21:00

Vincenti

BRIGHTON (in Jablonec-Brighton, Conference League, ore 18:45)

(in Jablonec-Brighton, Conference League, ore 18:45) JUVENTUS (in Juventus-Rennes, Europa League, ore 18:45)

(in Juventus-Rennes, Europa League, ore 18:45) BENFICA (in Omonia Nicosia-Benfica, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

OFI Creta-Bayer Leverkusen , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Trabzonspor-Hearts , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Lincoln Red Imps-Twente, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Milan , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Ajax-Atalanta , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Besiktas-Crystal Palace, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.38 GOLDBET ; 9.54 SPORTBET; 9.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Celtic-Celta Vigo, Europa League, ore 21:00