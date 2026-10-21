Pronostico Juventus-Rennes: con i francesi in campo finisce quasi sempre così

Juventus-Rennes è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Europa League sta diventando una zona comfort per una Juventus che in campionato dà l’impressione di essere già sull’orlo di una crisi di nervi. I bianconeri domenica scorsa hanno incassato la sconfitta più pesante – finora – della stagione, crollando all’Allianz Stadum contro la Lazio capolista di Rino Gattuso: uno 0-3 che ha esasperato gli animi di tanti tifosi presenti sugli spalti, che a fine gara hanno fischiato sonoramente Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Dopo la sosta la Signora ha ottenuto un solo punto tra Cagliari e Lazio ed è sprofondata all’ottavo posto, a -8 dalla vetta.

Spalletti ha provato a non drammatizzare al termine del match coi biancocelesti: per adesso la società gli ha rinnovato la fiducia ma i dubbi permangono sul suo operato e dietro di lui l’ombra di Antonio Conte sembra ingigantirsi partita dopo partita.

Vietato, dunque, sbagliare in Europa, dove invece la Juve è a punteggio pieno e guida la maxi-classifica della League Phase grazie alla miglior differenza reti (2 vittorie su 2, sette gol segnati e soltanto uno subito).

Rennes senza il suo bomber?

Una settimana fa un gol di Kolo Muani allo scadere ha completato la rimonta sul Celta Vigo, mentre all’esordio era stato tutto molto semplice contro gli olandesi del NEC, annichiliti 5-0.

Nella terza giornata allo Stadium arriva il Rennes, che sette giorni fa ha conquistato i primi tre punti in Europa League superando 2-1 i greci dell’OFI Creta: anche nel caso dei rossoneri, il gol vincente è arrivato al 90′, realizzato da Ait Boudlal. All’esordio invece gli uomini di Franck Haise avevano impattato 0-0 con lo Sturm Graz in Austria.

E in Ligue 1? Quattro vittorie, un pari e due KO per il Rennes, sesto ma a un solo punto dal mega gruppone che comanda la classifica del massimo campionato francese. C’è da mangiarsi le mani, però, per come è finita la sfida dello scorso fine settimana con il Paris FC, un rocambolesco ed emozionante 4-3 per i capitolini che hanno trovato la rete decisiva addirittura al minuto 97, con un calcio di rigore di Sinayoko.

A Torino Haise ritroverà Rongier, tenuto a riposo nel primo tempo a Parigi, ma probabilmente non potrà contare sul capocannoniere della Ligue 1, Lepaul, uscito per infortunio domenica. Al suo posto, in attacco, toccherà all’ex Lazio Dia.

Dall’altro lato, Spalletti continuerà ad alternare Kolo Muani e Woltemade, con il tedesco che stavolta dovrebbe partire titolare, sostenuto da Koopmeiners e da Nico Gonzalez. Dietro sarà difesa a tre, con Kalulu, Gatti e Kelly. L’emergenza infortuni, nel frattempo, continua a tormentare il tecnico toscano: contro la Lazio ha perso anche Conceiçao.

Come vedere Juventus-Rennes in diretta tv e streaming

La sfida Juventus-Rennes è in programma giovedì alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Le statistiche confortano Spalletti: i francesi hanno perso tutte e quattro le trasferte europee giocate in Italia nella loro storia (contro Juve, Udinese, Lazio e Milan) ed hanno subito almeno 3 reti in 4 delle ultime 6 gare disputate lontano da casa tra tutte le competizioni (9 gol incassati nelle ultime 4 trasferte). L’Over 2.5 si può dunque provare, anche perché ben 7 delle 9 partite stagionali del Rennes sono terminate con questo segno.

Per quanto riguarda il risultato finale, la Signora non può permettersi un’altra serata da incubo davanti al proprio pubblico. Il divario di personalità in campo europeo è netto e la retroguardia del Rennes concede regolarmente occasioni da rete a chiunque. Ci aspettiamo una prestazione d’orgoglio dei bianconeri, capaci di sbloccare la gara già nella prima frazione di gioco e portare a casa bottino pieno e reti.

Le probabili formazioni di Juventus-Rennes

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Koopmeiners, Nico Gonzalez; Woltemade.

RENNES (4-1-4-1): Samba; Reynolds, Rouault, Ait Boudlal, Nagida; Rongier; Blas, Szymanski, Thomasson, Soumaré; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1