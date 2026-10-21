Pronostico Celtic-Celta Vigo: una notte per cancellare lo zero

Celtic-Celta Vigo è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Celtic Park può diventare il punto di ripartenza per una squadra che in Europa League ha già esaurito parte del proprio margine d’errore. Giovedì 22 ottobre, nella terza giornata della fase campionato, gli scozzesi ospitano il Celta Vigo, con cui condividono un obiettivo: quello, vale a dire, di conquistare i primi punti nella competizione e rimettere in carreggiata il proprio percorso europeo.

Il Celtic ha pagato a caro prezzo le prime due uscite, perdendo 4-1 contro il Ferencvaros e con lo stesso risultato contro il Benfica. Il rendimento in patria racconta però una storia diversa: otto vittorie nelle prime nove giornate e quattro punti di vantaggio sui Rangers. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Martin O’Neill ha reagito battendo il Motherwell e travolgendo gli Hearts per 7-1. Un successo che restituisce fiducia e conferma il potenziale offensivo dei biancoverdi, chiamati ora a trasferire questa efficacia anche sul palcoscenico continentale.

Il Celta Vigo ha raggiunto i quarti di finale nella scorsa edizione, ma l’avvio di questa stagione europea è stato complicato. Alla sconfitta per 1-0 sul campo dell’Omonia Nicosia si è aggiunto il 2-1 interno contro la Juventus. Anche in Liga il rendimento è stato discontinuo, nonostante il successo per 2-1 sull’Alaves nell’ultimo turno. La formazione galiziana deve inoltre fare i conti con le difficoltà lontano da casa, un aspetto che potrebbe pesare a Glasgow. Sulla carta gli spagnoli dispongono di qualità per creare problemi, ma il Celtic arriva all’appuntamento con segnali di crescita più incoraggianti e il sostegno del proprio pubblico.

Come vedere Celtic-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida tra Celtic e Celta Vigo è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il segno “X” è quotato a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.45 su Sportbet.

Il pronostico

Il Celtic può sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo ritrovato dopo le ultime vittorie in campionato. Le difficoltà del Celta Vigo in trasferta e l’assenza di punti dopo le prime due giornate europee rendono la partita particolarmente delicata anche per gli spagnoli.

La scelta è di puntare sul Celtic vincente o sul pareggio: il rendimento interno degli scozzesi offre garanzie maggiori, ma la qualità del Celta suggerisce prudenza nell’individuare un vincitore secco.

Le probabili formazioni di Celtic-Celta Vigo

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Nygren, Hassan, Forrest; Durán.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodríguez, Lago, Núñez; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Álvarez, Jutglà, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1