Pronostico Besiktas-Crystal Palace: i turchi puntano al tris

Besiktas-Crystal Palace è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Se il Besiktas cerca la terza vittoria consecutiva nella fase campionato di Europa League, il Crystal Palace arriva a Istanbul con l’obiettivo di reagire dopo una settimana complicata. I turchi hanno superato il Marsiglia per 3-1 e poi hanno battuto l’Hoffenheim in trasferta per 3-2, confermando un avvio europeo convincente. Gli inglesi hanno invece inaugurato il torneo con il netto 4-0 sul Lech Poznań, prima di perdere 3-2 sul campo del Lione. La sfida mette così di fronte due squadre che hanno già mostrato qualità offensive, ma che arrivano al terzo turno con sensazioni differenti.

Il Besiktas ha trovato un buon ritmo anche in campionato, dove ha raccolto cinque vittorie nelle prime sette giornate. Il passo falso contro l’Amed non ha compromesso il momento positivo e il successo per 2-1 sul Kocaelispor ha permesso alla squadra di riprendere la marcia. Il Crystal Palace, al contrario, ha alternato buone prestazioni a risultati deludenti: dopo il 3-1 sul Nottingham Forest, è arrivata la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton. Il rendimento recente consegna quindi ai padroni di casa un vantaggio sul piano della fiducia, anche se gli inglesi dispongono di un ampio repertorio di qualità per rendere la partita complicata.

La gara potrebbe giocarsi su ritmi elevati, perché entrambe hanno già dimostrato di poter trovare la porta con regolarità in Europa. Il Besiktas potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e sull’opportunità di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Crystal Palace deve evitare che le difficoltà del campionato condizionino anche il percorso continentale. Il momento dei turchi e il fattore campo fanno pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa, ma la capacità degli ospiti di creare occasioni suggerisce prudenza.

Come vedere Besiktas-Crystal Palace in diretta tv e streaming

La partita tra Besiktas e Crystal Palace è in programma giovedì alle 21 ed è valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1” è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.21 su Sportbet.

Il pronostico

Il Besiktas parte con un vantaggio legato al rendimento europeo e al fattore campo. Le due vittorie iniziali hanno dato fiducia alla squadra turca, che in campionato ha dimostrato di saper reagire dopo una battuta d’arresto. Il Crystal Palace ha le qualità per colpire, ma il recente 5-0 subito dal Brighton evidenzia le difficoltà attraversate dalla formazione inglese.

Prevediamo una vittoria del Besiktas. I padroni di casa hanno mostrato maggiore continuità nelle ultime settimane e possono sfruttare il sostegno del pubblico per allungare la serie positiva in Europa. Il Crystal Palace potrebbe trovare la rete, ma i turchi sembrano avere più chance di conquistare altri tre punti.

Le probabili formazioni di Besiktas-Crystal Palace

BESIKTAS (4-2-3-1): Nübel; Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara; Ndidi, Kökçü; Olaitan, Trossard, Poku; Oh.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Benítez; Disasi, Richards, Canvot, Mitchell; Wharton, Timber; Sarr, Kamada, Pino; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1