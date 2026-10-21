Kouamé-Musetti, un altro azzurro sulla strada del francese: il pronostico

Kouamé-Musetti è una partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Lione e si gioca mercoledì 21 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Moise Kouamé si è guadagnato un posto negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Lione con una vittoria che ha attirato l’attenzione: il diciassettenne francese ha eliminato Lorenzo Sonego in due set e adesso, guarda caso, si troverà davanti un altro italiano, Lorenzo Musetti. Per il carrarino, testa di serie del torneo, potrebbe non essere una passeggiata, proprio perché il risultato ottenuto dal rivale nel turno precedente impone di affrontare l’impegno con la giusta attenzione.

Kouamé ha sfoderato una prestazione eccellente contro il torinese, come si evince, del resto, dal fatto che abbia salvato tutte e cinque le palle break concesse. Si è trattato di una prova di solidità nei momenti delicati, oltre che di un successo importante per un giocatore ancora giovanissimo, che a dispetto della sua età si è fatto notare per la capacità di raccogliere risultati significativi nel circuito maggiore. L’entusiasmo del pubblico di casa può rappresentare un’ulteriore spinta, ma contro Musetti potrebbe servire molto più di questo.

Anche l’azzurro, d’altra parte, ha cominciato il torneo con una prestazione convincente nel derby contro Matteo Arnaldi, battuto 6-1, 6-4. Musetti ha gestito bene l’incontro, imponendo il proprio gioco nel primo set e trovando le soluzioni necessarie quando il rivale ha provato a rientrare nel secondo. Una vittoria utile anche per ritrovare fiducia dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, dove aveva perso al terzo set contro il cinese Yi Zhou. Che sia, finalmente, in ripresa? L’Atp di Lione, in questo senso, potrebbe dirci molto.

Kouamé-Musetti: il pronostico

La sfida si giocherà su un terreno rapido e al coperto, condizioni nelle quali sarà importante trovare subito ritmo al servizio e precisione in risposta. Kouamé ha dimostrato di saper reggere la pressione, ma Musetti può contare su una maggiore esperienza e su un repertorio più vario. Per il francese sarà fondamentale, quindi, evitare di concedere al carrarino il controllo dello scambio.

Il successo contro Sonego rende Kouamé un avversario da non sottovalutare, ma il rendimento mostrato da Musetti contro Arnaldi offre indicazioni positive. Se l’italiano manterrà la stessa qualità negli scambi e saprà contenere l’aggressività del giovane francese, avrà buone possibilità di avanzare. Il pronostico sorride dunque a Musetti, pur con la consapevolezza che l’entusiasmo del padrone di casa potrebbe rendere il confronto meno semplice del previsto.

Musetti in Kouamé-Musetti.