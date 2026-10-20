Pronostico Inter-Shakhtar Donetsk: margine d’errore ridottissimo

Inter-Shakhtar Donetsk è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inter corre in campionato ma deve darsi una mossa in Champions League, dove dopo due giornate è ancora ferma a 0 punti. E se la sconfitta all’esordio al “Bernabeu” con il Real Madrid si poteva mettere in conto, quella rimediata una settimana fa contro il Club Brugge a San Siro al termine di un rocambolesco 3-4 – con tanto di tripletta del “milanista” Tresoldi – si fa fatica ad accettare, soprattutto se consideriamo che i nerazzurri aspirano a diventare una delle possibili protagoniste di quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Gli insospettabili belgi hanno saputo approfittare delle lacune difensive della squadra di Cristian Chivu, che quest’anno sta lasciando a desiderare per quanto riguarda la fase di non possesso.

Anche domenica scorsa, nonostante la vittoria per 3-1 a Bologna (la sesta in 7 giornate di campionato, che vale il primato a braccetto con la sorprendente Lazio), la Beneamata non è riuscita a tenere la porta inviolata, con gli unici clean sheet che restano quelli di Cagliari e della sfida del “Meazza” contro il Parma, appena due in nove partite tra Serie A e Champions. L’imputato numero uno rimane il portiere Martinez, che malgrado qualche parata di livello non si sta dimostrando all’altezza di quelle che erano le aspettative, ma lo spagnolo non può essere il solo responsabile dei problemi di una fase difensiva che deve necessariamente essere migliorata se si vuole alzare l’asticella delle ambizioni.

Ucraini ancora imbattuti in coppa

Contro lo Shakhtar Donetsk, nella terza giornata della League Phase, il margine d’errore è minimo. Gli ucraini, primi in classifica nel loro campionato a +2 sulla seconda, sono indubbiamente un avversario insidioso ma l’Inter non può permettersi altri passi falsi. Martedì scorso gli arancioneri hanno ottenuto i primi tre punti nella manifestazione battendo 3-1 l’AEK Atene, altro risultato positivo dopo l’1-1 all’esordio con il PSV Eindhoven in trasferta.

L’ex Atletico Arda Turan guida una formazione come da tradizione imbottita di giocatori sudamericani (e in particolare brasiliani), tra cui i talentuosi Gleiker Mendoza (3 gol in CL) e Kauã Elias, capocannoniere in campionato.

Il tecnico dello Shakhtar a Milano dovrebbe riproporre il 4-1-4-1, con Ocheretko – tenuto a riposo sabato scorso contro il Kolos – nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Assente il solo Marlon Santos. Più affollata l’infermeria nerazzurra: Jones, Pavard, Stones e Lautaro Martinez sono infortunati e non saranno della gara. In porta Chivu potrebbe dare fiducia al secondo Provedel, mentre Carlos Augusto insidia Dimarco a sinistra. Davanti uno tra Pio Esposito e Bonny di fianco a Thuram.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk in diretta streaming

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

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Il pronostico

L’Inter è imbattuta nei sette precedenti europei contro lo Shakhtar Donetsk (3 vittorie e 4 pareggi), mantenendo la porta inviolata in sei circostanze. Gli ucraini ultimamente faticano contro le italiane: non battono una squadra del nostro campionato da 10 partite (4 pareggi, 6 KO) e l’ultimo acuto risale al 2-1 contro l’Atalanta nel 2019.

Per i campioni d’Italia in carica è quasi una gara da dentro o fuori dal punto di vista mentale. Il loro potenziale offensivo garantisce occasioni in serie contro una difesa che concede spazi, ma le amnesie del reparto arretrato e il talento dei brasiliani dello Shakhtar rendono difficile immaginare una gara blindata da ambo i lati. Per questo optiamo per l’1+Multigol 3-5: l’Inter ha l’obbligo di vincere per non compromettere il cammino europeo; il divario tecnico è certamente a favore dei nerazzurri e lo Shakhtar soffre terribilmente le squadre che alzano il ritmo, ma la retroguardia di Chivu incassa gol con troppa facilità per rischiare la vittoria a secco.

Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Marlon Gomes, Pedrinho, Newertton; Kauã Elias.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1