Pronostico Club Brugge-Lens: ecco il tris

Club Brugge-Lens è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Una prova straordinaria quella del Club Brugge a San Siro contro l’Inter. Sì, un poco fortunata, ma chi vince ha sempre ragione. Quella della passata settimana, inoltre, è stata clamorosamente la serata di Tresoldi, tripletta e pallone portato a casa.
Vogliono il tris i belgi, che hanno vinto in casa le ultime due partite disputate contro formazioni francesi e, ci scuseranno i tifosi del Lens, anche con un livello maggiore. Sì, Monaco e Marsiglia sono caduti su questo campo. E il Lens, che ha iniziato in maniera assai altalenanente la propria annata, non pare proprio avere, in questo momento, le qualità fisiche e tecniche per riuscire a prendersi l’intero malloppo.
Tra le altre cose, e questo è un ulteriore dato da tenere in assoluta considerazione, nelle ultime 15 partite giocate in Champions League la formazione francese non è mai riuscita a tenere la porta inviolata. Ecco, questo ci aiuta ulteriormente a dire una cosa. Ma ve la diciamo sotto, nel nostro pronostico della partita.
Come vedere Club Brugge-Lens in diretta tv e in streaming
La sfida Club Brugge-Lens è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Club Brugge è quotata 2.00 Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.
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Il pronostico
Allora, la partita, visti i numeri, regalerà senza nessuna paura si essere smentiti almeno un gol per squadra. E poi occhio alla vittoria del Club Brugge, una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare dalla propria parte perché stanno bene e hanno dimostrato di avere degli uomini importanti.
Le probabili formazioni di Club Brugge-Lens
CLUB BRUGGE (4-5-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi.
LENS (3-4-3): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Bulatović, Haidara, Udol; Thauvin, Édouard, Kadile.
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