Pronostico Sporting CP-LASK Linz: non c’è possibilità di storia

Sporting CP-Lask Linz è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Lo Sporting, almeno in casa, è una squadra straordinaria: infatti i portoghesi hanno vinto le ultime cinque partite casalinghe della Champions League, almeno quelle della fase a girone, e hanno vinto sei delle ultime sette giocate contro formazioni austriache. L’ultima sconfitta rimane quella contro il Lask in Europa League nel 2021.
Segna sempre lo Sporting in casa. Questo è successo nelle ultime 20 partite appunto giocate in questa competizione. E c’è anche Luis Suarez che ha segnato nelle prime due uscite di questa Champions League. Evidente che tutti i pronostici, i numeri, le condizioni della partita, le qualità delle due rose, ci portano a dire solo ed esclusivamente una cosa: parliamo di un match abbastanza indirizzato, anzi del tutto indirizzato, ed è probabilmente quello con meno rischi di tutta questa giornata di Champions.
Non ci aspettiamo altro, e crediamo tutti pensino la stessa cosa, che una vittoria dello Sporting che rimarrà tra le squadre a punteggio pieno.
Come vedere Sporting CP-Lask Linz in diretta tv e in streaming
La sfida Sporting CP-Lask Linz è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dello Sporting è quotata 1.20 Goldbet e Lottomatica e a 1.20 su Sportbet. Il segno ” No Gol” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.
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Il pronostico
Sulla vittoria dello Sporting ovviamente non riusciamo ad avere nessun dubbio. Mentre occhio alla quota del NO GOL, perché nonostante sia altissima è in calo nelle ultime ore. Da tenere in considerazione.
Le probabili formazioni di Sporting CP-Lask Linz
SPORTING CP (4-2-3-1): Kaique Pereira; Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Araújo; Sergi Altimira, Doumbia; Catamo, Luis Guilherme, Irankunda; Suárez.
LASK LINZ (5-3-2): Jungwirth; Jørgensen, Mbuyamba, Andrade, Alemão, Dibango; Bogarde, Schöpf, Daněk; Kalajdzic, Adeniran.
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