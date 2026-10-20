Pronostico Real Madrid-Lipsia: fuori casa la difesa sbanda

Real Madrid-Lipsia è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La strepitosa remuntada nella notte dell’Olimpico una settimana fa contro la Roma ha consentito al Real Madrid e al suo condottiero José Mourinho di rimanere a punteggio pieno in Champions League. Sei punti su sei disponibili per i Blancos, che finora hanno affrontato solamente squadre italiane nella coppa dalle grandi orecchie. Vittorie per 2-1 contro l’Inter al “Bernabeu” e per 3-4 nella Capitale, quest’ultima ottenuta nel corso di una serata che i tifosi delle Merengues difficilmente dimenticheranno. Fino al minuto 83 il Real era addirittura sotto 3-1 ma nel giro di pochi minuti, in tutti e tre i casi sugli sviluppi da calcio piazzato, Mou e i suoi sono riusciti a ribaltare tutto raddrizzando – soprattutto grazie ai cambi – una gara che si era messa malissimo.

Domenica scorsa Mbappé e compagni hanno allungato a tre la striscia di vittorie consecutive ma contro il Siviglia, nel posticipo della nona giornata di Liga, è filato tutto liscio: a metà ripresa i tre punti erano già in ghiaccio, con il Real Madrid avanti di tre gol (doppietta Mbappé e gol di Guler); a completare l’opera c’ha poi pensato il talentino Diomande, fissando il risultato sul 4-1. In patria i Blancos non possono permettersi troppi passi falsi, dal momento che il Barcellona è già in modalità schiacciasassi e guida la classifica a +6 sui capitolini.

Lipsia sulle montagne russe

Il Lipsia arriva a Madrid con sei gol sul groppone, incassati nell’ultimo turno di Bundesliga all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco (6-1).

Una giornataccia per la squadra guidata da Martin Demichelis, già a quota 11 reti subite in campionato (15 se consideriamo anche la Champions), nonostante nelle ultime due uscite avesse fatto registrare due clean sheet consecutivi, travolgendo 6-0 l’Eintracht Francoforte in Bundes ed imponendosi di misura sul PSV Eindhoven (1-0) in coppa. Roten Bullen indecifrabili, dunque, che in Spagna rischiano un’altra goleada se non adotteranno le opportune precauzioni. Demichelis, tuttavia, non sembra disposto a cambiare atteggiamento: al “Bernabeu” sarà 4-3-3 con Gruda, Nkunku e Musa a supporto di Romulo, assenti i soli Ouedraogo e Baumgartner. Dall’altro lato, Mourinho ritrova Vinicius dopo la squalifica e dovrebbe confermare Valverde nel ruolo di terzino destro. Diomande va verso un’altra maglia da titolare.

Come vedere Real Madrid-Lipsia in diretta tv e streaming

Real Madrid-Lipsia è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Sorprendentemente nei 4 incroci tra le due squadre il bilancio registra due vittorie del Real, un pareggio e un successo tedesco. Non una marcata predominanza dei Blancos, insomma.

Ad ogni modo, il divario di personalità, forma e qualità complessiva è troppo netto per poter ipotizzare uno sgambetto al “Bernabeu” da parte dei tedeschi. Il Lipsia, infatti, incassa gol a raffica lontano da casa e la difesa sbanda vistosamente di fronte alle accelerazioni delle grandi d’Europa. E questo Real ha troppe bocche di fuoco. Risultati come 3-1 o 4-1 fotografano la facilità di andare a segno della corazzata di Mourinho e la fragilità in difesa dei Roten Bullen, con la concessione di un ipotetico gol della bandiera dovuto alle amnesie difensive che le Merengues ogni tanto concedono. Per quanto riguarda i consigli sulle combo, potrebbero andare bene sia quella che abbina la vittoria casalinga all’Over 2.5 che al Gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Lipsia

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni; Vinícius Jr., Bellingham, Diomande; Mbappé.

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1