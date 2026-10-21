Pronostico Bournemouth-Milan: le assenze fanno crollare le quote

Bournemouth-Milan è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per la prima volta da agosto, il Milan è riuscito a vincerne due di fila: dopo lo schiacciante 4-0 rifilato al Salisburgo in Europa League, domenica il Diavolo è tornato a ruggire anche in campionato, battendo 3-2 l’Atalanta a San Siro in una partita dai due volti. Se, infatti, nel primo tempo i rossoneri erano stati dominanti, arrivando a segnare il 3-0 a inizio ripresa con Rabiot, dal 60′ in poi hanno permesso alla Dea di rientrare in partita e sfiorare una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. Non è la prima volta che succede in stagione che il Milan “faccia il Milan” in una sola frazione di gioco, aspetto sul quale Ruben Amorim dovrà sicuramente continuare a lavorare.

In ogni caso, parliamo di una squadra che ha perso soltanto in un’occasione – KO nell’esordio in Europa League contro il Benfica – e che ha indubbiamente le carte in regola per recuperare terreno su entrambi i fronti. Mentre in Serie A Maignan e compagni sono a quarti a -4 dalle due capoliste Inter e Lazio, in Europa League hanno conquistato i primi tre punti con il roboante successo in Austria e, a distanza di una settimana, proveranno a fare lo stesso in Inghilterra contro il Bournemouth.

Cherries meglio in Europa che in Premier

Le Cherries, tra le sorprese della scorsa Premier League, stanno un po’ patendo il doppio impegno, brillando in coppa e zoppicando in campionato. Marco Rose ha dovuto aspettare la settima giornata per festeggiare la prima vittoria: 2-0 al fanalino di coda Sunderland, rimasto per giunta in 10 dal 17′. Prima di domenica i rossoneri avevano fatto registrare tre pareggi e altrettante sconfitte.

In Europa League invece è un altro paio di maniche: vittoria prestigiosa a San Sebastian con la Real Sociedad all’esordio (1-2) e netto 3-0 allo Sturm Graz al Vitality Stadium, due risultati che consentono alle Cherries di restare a punteggio pieno dopo i primi due turni.

Rose contro il Milan confermerà il 4-2-3-1: Evanilson terminale offensivo, l’ex romanista Kluivert alle sue spalle e Tavernier e Gannon-Doak sugli esterni. Niente da fare per Scott, ancora ai box per via di un infortunio alla coscia: assenti anche Kroupi e Araujo.

Non è vuota neppure l’infermeria del Diavolo: Amorim non avrà Terracciano, Chukwueze, Saelemaekers e Gabbia. Scaldano i motori Tomori e Bartesaghi, mentre a destra dovrebbe trovare spazio Hutchinson dopo la bella prova di Salisburgo. Certa la presenza del classe ’06 Cisse, autore di una tripletta alla Red Bull Arena – il più giovane italiano di sempre a riuscirci in una coppa europea – che insieme a Loftus-Cheek agirà alle spalle di Camarda, chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Ramos, fermatosi in allenamento.

Come vedere Bournemouth-Milan in diretta tv e streaming

Bournemouth-Milan è in programma giovedì alle 21:00 al Vitality Stadium di Bournemouth, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Dando un’occhiata ai numeri, viene quasi naturale immaginare una gara prolifica: il Milan, infatti, ha trovato la via della gol in tutte le trasferte stagionali finora disputate, firmando due o più marcature in tre delle 5 gare giocate lontano da San Siro. E non finisce qui: ben 5 delle ultime 6 partite esterne giocate dai rossoneri sono terminate con entrambe le squadre a segno. Anche il Bournemouth è una squadra che non rinuncia ad attaccare: nelle ultime due uscite tra coppa e campionato, la squadra di Marco Rose ha collezionato ben 7.07 xG a fronte di soli 0.42 concessi agli avversari.

Ecco perché prevediamo una partita apertissima, da tripla ma con una forte tendenza allo spettacolo e ai gol. Il Milan ha più qualità ma difensivamente concede sempre qualcosa, mentre il Bournemouth in Europa si trasforma e ha fame di conferme davanti al proprio pubblico. Puntiamo sul Gol ma stuzzica pure la doppia chance interna, considerando le tante assenze con cui deve fare i conti Amorim, una su tutte quella dell’attaccante titolare Ramos.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Milan

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2