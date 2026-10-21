Pronostico Atmane-Bellucci: sei vittorie di fila e un precedente da ribaltare

Atmane-Bellucci è una partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Almaty e si gioca giovedì 22 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Mattia Bellucci arriva agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Almaty con un bottino niente male già in tasca: una striscia aperta, cioè, di ben sei vittorie consecutive, costruita con il titolo conquistato al Challenger di Jinan e il successo all’esordio in Kazakistan. Il prossimo ostacolo è il francese Terence Atmane, che ha superato Rinky Hijikata in due set. Sul cemento indoor, quindi, l’italiano andrà in cerca di un’altra conferma in un periodo particolarmente positivo.

La vittoria contro Tomas Martin Etcheverry ha richiesto energie e capacità di reagire: Bellucci si è aggiudicato il primo set al tie-break, ha ceduto nettamente il secondo e ha ritrovato ordine nella frazione decisiva, chiudendo sul 7-6, 2-6, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo significativo anche perché ottenuto contro la sesta testa di serie, al termine di una partita in cui l’azzurro ha saputo lasciarsi alle spalle un momento davvero molto complicato.

Atmane ha impiegato poco più di un’ora e venti minuti per battere Hijikata con il punteggio di 7-6, 6-2. Il francese ha protetto il servizio e ha preso il controllo dell’incontro nel secondo set, presentandosi al confronto con Bellucci senza aver perso neppure un set nel torneo. I due si erano già affrontati nelle qualificazioni dell’Australian Open 2025: in quell’occasione aveva vinto Atmane per 7-6, 6-4.

Atmane-Bellucci: il pronostico

C’è un precedente tra i due e rappresenta un riferimento a favore del francese, ma il contesto attuale è ben diverso da quello in cui si disputò quel match. Bellucci ha accumulato fiducia grazie ai risultati delle ultime settimane e ha dimostrato contro Etcheverry di saper gestire anche una partita lunga e ricca di cambiamenti. Atmane, tuttavia, ha un gioco adatto al rapido indoor e potrebbe mettere pressione all’italiano se riuscisse a partire con la stessa efficacia mostrata contro Hijikata.

La scelta ricade su Bellucci, che attraversa una fase di forma convincente e ha già superato un ostacolo impegnativo al debutto. Il rischio principale è rappresentato dalla stanchezza dopo le fatiche di Jinan e del primo turno, ma la continuità dei risultati offre buone ragioni per puntare sull’azzurro. Se manterrà lucidità nei momenti decisivi, potrà conquistare un posto nei quarti.

Bellucci in Atmane-Bellucci.