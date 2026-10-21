Pronostico Ajax-Atalanta: il gol lo prendono sempre

Ajax-Atalanta è una partita della seconda giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Ajax, che clamorosamente si ritrova a giocare la Conference League, in questa stagione ha collezionato dei risultati altalenanti. Parliamo, tra le altre cose, di una squadra che ha sempre preso almeno un gol in questa stagione. Un punto questo in favore dell’Atalanta.

Non che la squadra di Maurizio Sarri abbia fatto meglio. Certo, nella gara di domenica contro il Milan la reazione c’è stata ed è arrivata anche la possibilità di riprenderla dopo il tre a zero che hanno fatto pensare ad una partita già chiusa. Ma Zappacosta si è divorato il 3-3, quindi un’altra sconfitta. Direte voi che serve del tempo per un cambiamento così profondo ed è anche vero, ma non sappiamo se Sarri ne avrà tantissimo, le critiche iniziano ad essere importanti.

Uscire indenni da un campo come quello olandese sicuramente potrebbe dare una mano e su questo non ci sono discussioni. Se andiamo a guardare oltretutto gli uomini che i bergamaschi hanno a disposizione è evidente che il colpo ci potrebbe essere. Di sicuro serve un atteggiamento da grande squadra, e questa cosa fino ad oggi non s’è vista granché. Negli unici due precedenti – nel 2020 – la Dea è rimasta imbattuta. Crediamo che i nerazzurri possano riuscire nuovamente in questo. E inoltre, per quello che vi abbiamo detto prima sui numeri dei lancieri, abbiamo quasi una certezza.

Come vedere Ajax-Atalanta in diretta tv e in streaming

Ajax-Atalanta è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Ci pare possa uscire serenamente (e la quota è pure in calo) una sfida da almeno una rete per squadra. L’Atalanta sogna il colpaccio, ma è il pareggio secondo noi il risultato più probabile. In poche parole comunque la truppa italiana per la terza volta di fila uscirà indenne contro l’Ajax.

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Le probabili formazioni di Ajax-Atalanta

AJAX (4-3-3): Ter Stegen; Kehrer, Bouman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Tsygankov, Brandt, Gloukh; Arokodare.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1