I pronostici di mercoledì 21 ottobre: Champions League, Liga e Copa Libertadores

I pronostici di mercoledì 21 ottobre, l’Inter non può permettersi altri passi falsi dopo aver perso le prime due gare in coppa. Il Como invece sogna un successo storico.

L’Inter è la solita fuoriserie in campionato ma deve darsi una mossa in Champions League, dove dopo due giornate è ancora ferma a 0 punti. E se la sconfitta all’esordio al “Bernabeu” con il Real Madrid si poteva tutto sommato mettere in conto, quella rimediata una settimana fa contro il Club Brugge a San Siro al termine di un rocambolesco 3-4 (con tanto di tripletta del “milanista” Tresoldi) si fa fatica ad accettare, soprattutto se consideriamo che i nerazzurri aspirano a diventare una delle possibili protagoniste di quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Gli insospettabili belgi hanno saputo approfittare delle lacune difensive della squadra di Cristian Chivu, che quest’anno sta lasciando a desiderare per quanto riguarda la fase di non possesso.

Anche domenica scorsa, nonostante la vittoria per 3-1 a Bologna (la sesta in 7 giornate di campionato, che vale il primato a braccetto con la sorprendente Lazio), la Beneamata non è riuscita a tenere la porta inviolata, con gli unici clean sheet che restano quelli di Cagliari e della sfida del “Meazza” contro il Parma, appena due in nove partite tra Serie A e Champions. Per i campioni d’Italia in carica è quindi quasi una gara da dentro o fuori quella con lo Shakhtar Donetsk. Il potenziale offensivo dei meneghini garantisce occasioni in serie contro una difesa che concede spazi, ma le amnesie del reparto arretrato e il talento della “colonia verdeoro” dello Shakhtar rendono difficile immaginare una gara blindata da ambo i lati.

Non dovrebbe deludere dal punto di vista dello spettacolo neppure l’altra gara che vede protagonista una squadra italiana, il Como, che in casa sogna un trionfo storico contro un Manchester United in difficoltà. Previsti gol a grappoli anche nella supersfida tra Bayern Monaco e Arsenal, mentre il Real Madrid di José Mourinho rimarrà verosimilmente a punteggio pieno battendo il Lipsia, che lontano da casa è assai più vulnerabile.

In Liga, infine, si gioca un recupero della sesta giornata tra Levante e Athletic Bilbao, in Brasile invece il Palmeiras dovrebbe blindare il pass per la finale di Copa Libertadores nella semifinale di ritorno con il Fluminense.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Inter-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BETIS (in Betis-Feyenoord, Champions League, ore 21:00)

(in Betis-Feyenoord, Champions League, ore 21:00) SPORTING CP (in Sporting CP-LASK Linz, Champions League, ore 21:00)

(in Sporting CP-LASK Linz, Champions League, ore 21:00) PALMEIRAS O PAREGGIO (in Palmeiras-Fluminense, Copa Libertadores, ore 02:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Aston Villa-Viking , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Club Brugge-Lens , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Real Madrid-Lipsia, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Manchester United , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Lille-Galatasaray , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Bayern Monaco-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.15 GOLDBET ; 7.57 SPORTBET; 7.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+NO GOL in Levante-Athletic Bilbao, Liga, ore 20:00