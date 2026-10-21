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Pronostico Levante-Athletic Bilbao: il totale tocca quota 12

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Levante-Athletic Bilbao è un recupero della sesta giornata della Liga spagnola: formazioni, pronostico e dove vederla

Gli ultimi 11 scontri diretti non hanno mai visto vincere il Levante. Un dato importante e che dovrebbe continuare a rimanere aperto nonostante i padroni di casa abbiano comunque iniziato bene la loro stagione, come mai erano riusciti prima d’ora.

Pronostico Levante-Athletic Bilbao
Pronostico Levante-Athletic Bilbao: il totale tocca quota 12 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Terzic da quando si è seduto sulla panchina del Bilbao ha conquistato solamente sette punti e viene dal frustante pareggio contro l’Elche dello scorso fine settimana. Partita dominata, squadra che va sotto, ma che ha la forza di rientrare. No, non è stato il massimo, c’è da dirlo, ma la dimostrazione di coraggio e la voglia di non mollare ha fatto la differenza nel match del fine settimana.

Andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo, è evidente che la squadra ospite abbia qualità da vendere in tutti i reparti ma soprattutto sulla prima linea. Quei giocatori sono in grado di fare la differenza in qualsiasi momento e contro una formazione, quella del Levante, che ha già preso 16 gol in campionato (contro i 6 del Bilbao anche se di reti i baschi ne hanno fatte 7) ci spingono a dire che una vittoria esterna è nell’ordine delle cose.

Come vedere Levante-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Come vedere Levante-Athletic Bilbao
Come vedere Levante-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Levante-Athletic Bilbao, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 20. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

I numeri difensivi del Bilbao sono importanti e possono aiutare questa squadra a prendersi un’importante vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Levante-Athletic Bilbao

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sanchez; Garcia, Rey, Bardeli, Brugue; Romero, Ratkov.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, N Williams; I Williams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

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