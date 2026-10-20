Pronostico Stoccarda-Atletico Madrid: quota ulteriormente in calo

Stoccarda-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La sfida Stoccarda-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.05 Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet.
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Il pronostico
Oltre, come detto prima, alla vittoria dell’Atletico Madrid, in questa partita c’è una quota in calo ed è quella del GOL. Sì, entrambe a segno ci piace. Ed è una cosa quasi scontata per come immaginiamo noi il match e per come queste due squadre, con i numeri che hanno fino al momento, si approcceranno allo stesso.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Atletico Madrid
STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Prömel, Stiller; Führich, Undav, Leweling; Demirović.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Álex Baena; Alvarez, Lookman.
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