Pronostico Stoccarda-Atletico Madrid: quota ulteriormente in calo

Stoccarda-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Anche se lo Stoccarda ha vinto tre delle ultime quattro partite europee giocate contro formazioni spagnole, i tedeschi non sono mai riusciti a vincere in Champions League nelle sette gare disputate in questa competizione davanti a formazioni della penisola iberica. Insomma, quando si alza il livello diventa molto complicato.

Tra le altre cose, e non è un dato di poco conto, i tedeschi hanno sempre preso gol nelle 13 gare giocate in Champions in casa. E contro un Atletico che in attacco, secondo le ultime informazioni, dovrebbe schierare Alvarez e Lookman, riuscire a dare un freno a questa statistica ci pare una cosa abbastanza complicata. Inoltre oggi è il giorno del compleanno dell’ex attaccante dell’Atalanta, e lo stesso si vuole regalare una serata magica.

I madrileni stanno bene. Anche in campionato, alla fine, hanno vinto nello scorso fine settimana – nel finale – dimostrando soprattutto di avere un carattere straordinario. Dei cambi in estate ci sono stati, ma Simeone si è messo subito nelle condizioni di lavorare bene con il nuovo gruppo e il suo carisma lo sta trasmettendo. Le qualità di queste due due squadre sono decisamente differenti. L’Atletico come sappiamo è costruito per arrivare il più lontano possibile. E tutto passa anche da match come questo. Insomma, una gara da vittoria esterna ce l’aspettiamo sicuramente.

Come vedere Stoccarda-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Stoccarda-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.05 Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet.

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Il pronostico

Oltre, come detto prima, alla vittoria dell’Atletico Madrid, in questa partita c’è una quota in calo ed è quella del GOL. Sì, entrambe a segno ci piace. Ed è una cosa quasi scontata per come immaginiamo noi il match e per come queste due squadre, con i numeri che hanno fino al momento, si approcceranno allo stesso.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Atletico Madrid

STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Prömel, Stiller; Führich, Undav, Leweling; Demirović.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Álex Baena; Alvarez, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2