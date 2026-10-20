Pronostico Bayern Monaco-Arsenal: la posta in palio è altissima

Bayern Monaco-Arsenal è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il confronto tra Bayern Monaco e Arsenal mette di fronte due delle squadre che puntano a chiudere la fase campionato di Champions League tra le prime otto. All’Allianz Arena si incroceranno dunque due percorsi europei iniziati con una vittoria e proseguiti con un risultato diverso dalle attese: i tedeschi hanno travolto il Bodø Glimt prima di pareggiare 3-3 sul campo del Viking, mentre gli inglesi hanno superato il Napoli e il Lille nelle prime due giornate.
La posta in palio è importante per entrambe, non fosse altro perché si tratta di una sfida che può dare indicazioni sulle rispettive ambizioni. Anche in campionato le due formazioni hanno alternato prestazioni convincenti a qualche passaggio a vuoto. Il Bayern ha lasciato punti contro Schalke 04 e Augusta, pur mostrando una notevole capacità realizzativa, come testimonia il 7-0 rifilato all’Union Berlino.
L’Arsenal, dal canto suo, dopo aver perso contro il Brighton, ha reagito battendo il Leeds, ma deve ritrovare continuità per restare agganciato alla vetta della Premier League. Il rendimento recente non offre quindi un vantaggio netto, mentre il fattore campo potrebbe avere un peso nell’economia dell’incontro.
Come vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e streaming
La partita tra Bayern Monaco e Arsenal è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su TV8 e anche, ma non integralmente, su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno “GOL” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Bayern Monaco, come detto, può sfruttare il sostegno del proprio pubblico e la capacità di produrre occasioni; l’Arsenal ha dimostrato di saper gestire le prime due gare europee e dispone di qualità per mettere in difficoltà la difesa avversaria, anche se il rendimento altalenante delle ultime settimane lascia qualche interrogativo.
Alla luce di ciò confidiamo nella vittoria del Bayern Monaco, ma con un margine ridotto: il fattore campo e il potenziale offensivo dei padroni di casa possono fare la differenza in una partita che si annuncia combattuta. Il precedente favorevole all’Arsenal aggiunge un ulteriore elemento di interesse, ma non basta a cancellare il vantaggio dei tedeschi a Monaco.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saïbari, Diaz; Kane.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Havertz.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus