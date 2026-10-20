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Pronostico Bayern Monaco-Arsenal: la posta in palio è altissima

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Bayern Monaco-Arsenal è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il confronto tra Bayern Monaco e Arsenal mette di fronte due delle squadre che puntano a chiudere la fase campionato di Champions League tra le prime otto. All’Allianz Arena si incroceranno dunque due percorsi europei iniziati con una vittoria e proseguiti con un risultato diverso dalle attese: i tedeschi hanno travolto il Bodø Glimt prima di pareggiare 3-3 sul campo del Viking, mentre gli inglesi hanno superato il Napoli e il Lille nelle prime due giornate.

Bayern
Pronostico Bayern Monaco-Arsenal: la posta in palio è altissima (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La posta in palio è importante per entrambe, non fosse altro perché si tratta di una sfida che può dare indicazioni sulle rispettive ambizioni. Anche in campionato le due formazioni hanno alternato prestazioni convincenti a qualche passaggio a vuoto. Il Bayern ha lasciato punti contro Schalke 04 e Augusta, pur mostrando una notevole capacità realizzativa, come testimonia il 7-0 rifilato all’Union Berlino.

L’Arsenal, dal canto suo, dopo aver perso contro il Brighton, ha reagito battendo il Leeds, ma deve ritrovare continuità per restare agganciato alla vetta della Premier League. Il rendimento recente non offre quindi un vantaggio netto, mentre il fattore campo potrebbe avere un peso nell’economia dell’incontro.

Come vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e streaming

Arsenal
Come vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita tra Bayern Monaco e Arsenal è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su TV8 e anche, ma non integralmente, su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bayern Monaco, come detto, può sfruttare il sostegno del proprio pubblico e la capacità di produrre occasioni; l’Arsenal ha dimostrato di saper gestire le prime due gare europee e dispone di qualità per mettere in difficoltà la difesa avversaria, anche se il rendimento altalenante delle ultime settimane lascia qualche interrogativo.

Alla luce di ciò confidiamo nella vittoria del Bayern Monaco, ma con un margine ridotto: il fattore campo e il potenziale offensivo dei padroni di casa possono fare la differenza in una partita che si annuncia combattuta. Il precedente favorevole all’Arsenal aggiunge un ulteriore elemento di interesse, ma non basta a cancellare il vantaggio dei tedeschi a Monaco.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saïbari, Diaz; Kane.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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