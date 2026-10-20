Pronostico Betis-Feyenoord: il sogno è il punteggio pieno

Betis-Feyenoord è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Due partite due vittorie in questa Champions League per il Betis di Pellegrini. Sì, vero che gli spagnoli arrivano a questo match dopo la legnata presa in casa contro il Barcellona nello scorso fine settimana, ma i catalani fanno un altro tipo di sport. Quindi la sconfitta, per quanto ci riguarda, non si può prendere in considerazione.
Parrott, attaccante dei padroni di casa, ha pure un conto aperto contro il Feyenoord: ha giocato cinque partite quando era con la maglia dell’AZ e ha fatto 3 gol. Inoltre, questo attaccante, sta vivendo un grandissimo momento di forma. Un vero e proprio trascinatore. Non ci stupiremmo se anche mercoledì sera dovesse riuscire a trovare la via della rete.
Il Betis ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe europee contro avversarie olandesi, e non ci sentiamo proprio in grado di dare un senso diverso alla partita in programma nella serata di mercoledì. Anche perché il Feyenoord, oggettivamente, non è che abbia questo squadrone clamoroso pronto a dare tutto per vincere. Tra le formazioni che arrivano da quella nazione non è sicuramente la più forte. Magari gli ospiti (visto che lo hanno fatto nelle ultime dodici partite giocate in Europa) una rete dovrebbero riuscire a trovarla, ma quando si alza il livello perdono. E questa cosa succederà anche mercoledì sera in Andalusia.
Come vedere Betis-Feyenoord in diretta tv e in streaming
La sfida Lille-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Terza vittoria di fila in questa Champions League per il Betis che rimarrà a punteggio pieno e conquisterà anche la qualificazione. O quasi, poi mancherebbe davvero poco per essere sicuri, almeno, dei playoff. Quindi, in una gara da almeno tre reti complessive, altra affermazione spagnola. Con Parrott che potrebbe essere, ancora, uno dei protagonisti della serata.
Le probabili formazioni di Betis-Feyenoord
BETIS (4-3-3): Álvaro Vallés; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Isco, Pablo Fornals; Antony, Parrott, Abde Ezzalzouli.
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
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