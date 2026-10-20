Pronostico Porto-PSV Eindhoven: mai successo nella storia

Porto-PSV Eindhoven è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la sconfitta contro il Lipsia della scorsa settimana il PSV, pure in campionato, ed è questa la notizia, ci ha rimesso le penne perdendo contro il Den Hag. Inoltre, gli olandesi, nel corso della loro storia non hanno mai vinto una partita sul campo di una formazione portoghese.

Farioli ancora si mangia le mani per come è arrivata la sconfitta la passata settimana in casa del Betis. Un tre a due bugiardo per quello che si è visto in campo ma lo sappiamo che la Champions è così e non perdona mai il minimo errore. Sono due, adesso, le sconfitte nella massima competizione europea per i lusitani, ma ora il calendario diventa più semplice con questa sfida interna al PSV.

I padroni di casa sono imbattuti nelle otto partite interne che hanno giocato nel corso della loro storia contro formazioni olandesi: sette vittorie e un pareggio. Un trend che rimarrà invariato anche dopo il match in programma nella serata di martedì.

Come vedere Porto-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming

Porto-PSV Eindhoven è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Prima vittoria in Champions League per il Porto in questa stagione dentro un match vibrante che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. E anche, almeno, un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Porto-PSV Eindhoven

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepê, Pietuszewski, Samu.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Mauro Júnior; Perišić, Fernandez, Santos; Mijnans.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1