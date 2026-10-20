Pronostico Lille-Galatasaray: una cosa ci pare sicura

Lille-Galatasaray è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Zero punti dopo due giornate per entrambe. No, Lille e Galatasaray non hanno iniziato nel migliore dei modi questa Champions League anche se il calendario di certo non ha aiutato per niente.
C’è un dato dei padroni di casa che piace: il Lille infatti non ha mai perso in tutte le sei partite che ha giocato contro formazioni turche a livello europeo. La squadra di Ancelotti, che in campionato sta decisamente andando alla grande, ha l’occasione per un colpo grosso. Assai difficile, a dire il vero, perché comunque il Gala (senza Leao) ha uomini importanti in rosa. Un’occasione per rifarsi: i francesi hanno perso le ultime quattro partite europee. E non hanno nessuna intenzione di battere un record. Infatti mai hanno subito cinque sconfitte di fila.
La gara è da GOL per un semplice motivo. Intanto c’è Osimhen, da un lato, che segna sempre ed è un ex, quindi ci sta la classica situazione che conosciamo tutti. Mentre il Lille in casa ha segnato nelle ultime otto partite di Champions e nelle ultime dieci gare giocate, in questo caso sia tra le mura amiche che in trasferta, ha sempre preso gol. Numeri questi che ci danno un’idea di cosa potrebbe essere questa partita. E di cosa sarà.
Come vedere Lille-Galatasaray in diretta tv e in streaming
La sfida Lille-Galatasaray è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Senza dubbio questa è una gara da almeno un gol per squadra. Anche perché da entrambi i lati ci sono degli attaccanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Poi ci sentiamo di dire che il Lille – anche per via di qualche assenza importante nel Gala – ha la possibilità di sbloccarsi in classifica con una vittoria. Ma il fatto che entrambe troveranno la via della rete non ci sentiamo minimamente di metterlo in discussione.
Le probabili formazioni di Lille-Galatasaray
LILLE (4-2-3-1): Berke Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Bakwa, Mukau, Haraldsson; Giroud.
GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz; Osimhen.
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