Pronostico Como-Manchester United: la pressione è tutta sui Red Devils

Como-Manchester United è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una vittoria e una sconfitta finora per la matricola Como in Champions League. Successo in casa contro il Lipsia all’esordio (4-1) e KO in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord (3-2). Si poteva fare meglio? Può darsi, ma per essere una debuttante la squadra di Cesc Fabregas non può fare drammi, soprattutto se consideriamo che nelle prime due giornate della League Phase è l’italiana che ha collezionato più punti rispetto alle altre. Certo, il rammarico è forte dopo la rimonta subita al De Kuip ma il tecnico catalano si è detto comunque soddisfatto della prestazione, spiegando che sconfitte come queste facciano parte del percorso di crescita dei lariani, alla prima partecipazione ad una competizione così prestigiosa.

Nel frattempo Nico Paz e compagni hanno immediatamente risollevato la testa in campionato, tornando a gioire dopo tre partite in cui erano rimasti a secco di vittorie. Il Como domenica scorsa ha espugnato 3-1 il “Franchi” di Firenze, colpaccio non scontato dal momento che la Viola era affamata di punti e Fabregas aveva avuto pochissimo tempo per preparare la gara. Ed invece i lariani hanno avuto la meglio, nonostante il turnover, approfittando dei buchi nella difesa gigliata e anche della giornata no di arbitri e Var, le cui scelte hanno penalizzato (e non poco) la formazione di casa.

Lo United non vince da sei partite

Ora un altro esame in coppa, inimmaginabile fino a pochi anni fa, contro uno dei club più blasonati al mondo, il Manchester United, per la prima volta di scena al “Sinigaglia”.

I Red Devils nella maxi-classifica di Champions hanno gli stessi punti del Como, tre. Dopo il 4-0 rifilato agli azeri del Sabah, è arrivata la sveglia a Madrid contro l’Atletico (2-0).

Barrios e Lookman hanno castigato la squadra di Michael Carrick, rimasta pure in dieci nel secondo tempo (espulso Yoro). Ma è in Premier che il quadro è decisamente più negativo: lo United ha totalizzato 7 punti in 7 turni di campionato ed è già stato staccato dalle altre big. Ad aggravare il tutto, il digiuno di successi: l’ultima affermazione dei Red Devils risale al 10 settembre, oltre un mese fa, e domenica la truppa di Carrick – sempre più a rischio – non è andata al di là di un pareggio a Leeds (1-1).

Con l’ombra di Antonio Conte sulle spalle, l’ex centrocampista inglese oggi al timone del club 20 volte campione d’Inghilterra in riva al lago dovrà rivedere qualcosa in difesa, vista la squalifica di Yoro e le condizioni non ottimali di Lisandro Martinez.

Chance per Maguire, che partirà dal 1′. In attacco Mbeumo nel ruolo di prima punta, alle sue spalle Diallo, Tielemans e Bruno Fernandes. Nel Como Fabregas continuerà a ruotare: probabile la presenza in difesa di Smolcic e Kempf, in mezzo invece Perrone e Da Cunha si contendono una maglia da titolare. Douvikas e Nico Paz chiamati agli straordinari.

Come vedere Como-Manchester United in diretta tv e streaming

Como-Manchester United è in programma mercoledì alle 18:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Gli inglesi arrivano da un filotto di pareggi e prestazioni opache, schiacciati dal peso di una crisi di risultati che dura da oltre un mese. Oltretutto hanno vinto una sola delle ultime 10 trasferte disputate nella fase a gironi/girone unico di Champions (3 pareggi, 6 sconfitte) ed il successo contro un’italiana fuori casa manca addirittura dal 2007.

Dall’altro lato c’è un Como che sta soffrendo il doppio impegno ma che al tempo stesso ha entusiasmo, la spinta di uno stadio caldo e un’organizzazione di gioco momentaneamente superiore a uno United in evidente confusione tattica e psicologica. La pressione, insomma, è tutta sulle spalle degli inglesi. Consigliamo la combo 1X+Gol: i lariani in casa hanno dimostrato di poter fare la voce grossa (vedi il 4-1 al Lipsia) e i Red Devils, pur in crisi, hanno individualità davanti capaci di colpire e bucare almeno in un’occasione la porta lombarda.

Le probabili formazioni di Como-Manchester United

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Kempf, Jacobo Ramón, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Lisandro Martínez, Dalot; Andrey Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Bruno Fernandes; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1