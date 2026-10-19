Pronostico Roma-Slovan Bratislava: un successo netto per cancellare i brutti ricordi

Roma-Slovan Bratislava è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il timore più grande, per la Roma, era che la clamorosa rimonta subita mercoledì scorso contro il Real Madrid – dilapidate due reti di vantaggio negli ultimi 8 minuti, incassando tre gol e perdendo 3-4 – potesse avere delle ripercussioni, specie a livello psicologico, sulla sfida di campionato con il Genoa, che i giallorossi hanno dovuto affrontare in emergenza per via di squalifiche e infortuni. Per la gioia del tecnico Gian Piero Gasperini, le riserve non hanno deluso e sono bastate per avere la meglio sulla squadra dell’ex De Rossi: 2-0 al Grifone (Lulli e Castro) e quinta vittoria in 7 giornate di Serie A.

Il successo sui rossoblù ha permesso alla Roma di restare attaccata alle prime della classe, Inter e Lazio, di consolidare il terzo posto e di rimanere imbattuta, almeno per quanto riguarda il campionato. La difesa ha risposto nuovamente presente: quinto clean sheet stagionale e miglior retroguardia del torneo con appena tre reti subite. Ora è il momento di incrementare il bottino di punti in coppa, dove la Lupa ha un solo punto nella maxi-classifica, frutto del pari all’esordio con il Fenerbahçe (1-1).

Avvio da incubo in CL per gli slovacchi

Enorme, ovviamente, il rammarico per la vittoria gettata alle ortiche con i Blancos: una prestazione perfetta fino all’83’, poi l’inatteso crollo nel finale, con ben tre reti subite sugli sviluppi da calcio piazzato.

L’occasione per brindare al primo successo è la sfida casalinga con lo Slovan Bratislava, fanalino di coda del girone con zero punti e la peggior differenza reti in assoluto (1 gol segnato e 9 subiti). Gli slovacchi sono naufragati nella prima giornata in casa del PSG campione d’Europa (6-1) e una settimana fa si sono arresi 3-0 allo Stoccarda davanti al proprio pubblico. Due KO che hanno messo in mostra tutte le debolezze degli uomini di Yaya Touré a questi livelli. Nel campionato slovacco lo Slovan è quarto a -6 dalla vetta e nel weekend è tornato a vincere travolgendo 3-0 lo Spartak Trnava.

All’Olimpico Touré dovrebbe schierare nuovamente i titolari dopo il turnover in casa dello Spartak: Sporar vertice offensivo del 4-2-3-1, supportato da Barseghyan, Martinez e Camara. L’ex centrocampista del Man City, dunque, non sembra aver voglia di giocare una gara ultra-difensiva. Gasperini ritrova Malen, squalificato in Serie A, ma con Soulé sulla trequarti ci sarà Mora, viste le condizioni non ancora ottimali di Dybala.

Come vedere Roma-Slovan Bratislava in diretta tv e streaming

Roma-Slovan Bratislava è in programma martedì alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Lo Slovan Bratislava non suscita bei ricordi ai tifosi giallorossi: l’unico precedente giocato all’Olimpico tra le due formazioni risale alla stagione 2011-12 in Europa League e finì 1-1, risultato che costò l’eliminazione ai giallorossi (all’epoca allenati da Luis Enrique), sconfitti in Slovacchia. Esclusa la cabala, i numeri sono tutti dalla parte di Gasp: lo Slovan ha perso tutti e dieci gli incontri disputati nella storia della Champions, subendo sempre almeno una rete nel primo tempo, e la Roma ha conquistato la vittoria in otto delle ultime 11 gare casalinghe nella coppa dalle grandi orecchie.

Secondo noi, non ci saranno sorprese. La Roma, anche per migliorare la differenza reti, partirà forte per sbloccarla subito e gestire le forze, rendendo la vittoria già a metà gara. Il successo con almeno due gol di scarto è tra le giocate più solide, oltre alla combinazione 1 PrimoTempo-1 Finale, alla luce della statistica disastrosa dello Slovan Bratislava nelle prime frazioni di gioco dei match europei.

Le probabili formazioni di Roma-Slovan Bratislava

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Balerdi; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Cristian Martinez, Camara; Sporar.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0