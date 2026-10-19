Pronostico Fenerbahce-Slavia Praga: il conteggio è inarrestabile

Fenerbahce-Slavia Praga è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Nemmeno sul campo del Sabah Baku, lo Slavia Praga, è riuscito a interrompere una serie di oltre venti partite senza vittorie in Champions League. E se non lo ha fatto contro una squadra modesta, figuriamoci quante sono le possibilità che questo possa avvenire contro i Fenerbahce, uno dei club più importanti di Turchia.
Travolto dall’Aston Villa la scorsa settimana – un sei a zero davvero clamoroso e bruciante – i padroni di casa cercano riscatto immediato contro una formazione che sulla carta di problemi non ne dovrebbe proprio creare. Parliamo infatti di due formazioni costruite con possibilità economiche davvero opposte. E il Fener ha dimostrato, almeno in campionato, di aver imparato dagli errori, soprattutto difensivi, che hanno permesso ai Villans di dilagare.
Ora, è evidente che per tutti questi motivi il match ci pare possa essere abbastanza indirizzato e senza nessuna possibilità di sorprese. Anche perché sotto l’aspetto caratteriale (e su un campo come quello turco di questo sentimento ne servirebbe parecchio), lo Slavia non pare pronto a scendere in campo con quella convinzione che ti fa fare partite così importanti. Insomma, la vittoria turca ci pare proprio essere assicurata.
Come vedere Fenerbahce-Slavia Praga in diretta tv e in streaming
La sfida Fenerbahce-Slavia Praga è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.67 Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet. Il segno ” No Gol” è quotato invece a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet.
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Il pronostico
E’ anche abbastanza alta la quota del Fenerbahce per questo match. Una sfida che i padroni di casa vinceranno senza particolari problemi e magari non subendo nemmeno una rete.
Le probabili formazioni di Fenerbahce-Slavia Praga
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Yuksek, Guendouzi; Greenwood, Kahvechi, Aydin; Muriqi.
SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Holes, Zima, Vicek; Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak; Chytil, Sturm; Chory,
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