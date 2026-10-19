Pronostico Fenerbahce-Slavia Praga: il conteggio è inarrestabile

Fenerbahce-Slavia Praga è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nemmeno sul campo del Sabah Baku, lo Slavia Praga, è riuscito a interrompere una serie di oltre venti partite senza vittorie in Champions League. E se non lo ha fatto contro una squadra modesta, figuriamoci quante sono le possibilità che questo possa avvenire contro i Fenerbahce, uno dei club più importanti di Turchia.

Travolto dall’Aston Villa la scorsa settimana – un sei a zero davvero clamoroso e bruciante – i padroni di casa cercano riscatto immediato contro una formazione che sulla carta di problemi non ne dovrebbe proprio creare. Parliamo infatti di due formazioni costruite con possibilità economiche davvero opposte. E il Fener ha dimostrato, almeno in campionato, di aver imparato dagli errori, soprattutto difensivi, che hanno permesso ai Villans di dilagare.

Ora, è evidente che per tutti questi motivi il match ci pare possa essere abbastanza indirizzato e senza nessuna possibilità di sorprese. Anche perché sotto l’aspetto caratteriale (e su un campo come quello turco di questo sentimento ne servirebbe parecchio), lo Slavia non pare pronto a scendere in campo con quella convinzione che ti fa fare partite così importanti. Insomma, la vittoria turca ci pare proprio essere assicurata.

Come vedere Fenerbahce-Slavia Praga in diretta tv e in streaming

La sfida Fenerbahce-Slavia Praga è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.67 Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet. Il segno ” No Gol” è quotato invece a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

E’ anche abbastanza alta la quota del Fenerbahce per questo match. Una sfida che i padroni di casa vinceranno senza particolari problemi e magari non subendo nemmeno una rete.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Slavia Praga

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Yuksek, Guendouzi; Greenwood, Kahvechi, Aydin; Muriqi.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Holes, Zima, Vicek; Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak; Chytil, Sturm; Chory,

POSSIBILE RISULTATO: 3-0