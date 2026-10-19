Pronostico Sabah-Borussia Dortmund: niente regali da scartare

Sabah-Borussia Dortmund è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La prima partita in casa nella fase a gironi della Champions League ha regalato una clamorosa vittoria al Sabah contro lo Slavia Praga. Gli ospiti hanno deciso di piazzare dei regali di Natale anticipati e hanno permesso ai padroni di casa di conquistare tre punti davvero insperati. E inaspettati.
Ma il Borussia Dortmund è di un’altra pasta e lo sappiamo tutti. Inoltre, i gialloneri di Germania, devono riscattare la sconfitta sul campo del Bodo della passata settimana. Una vittoria e una legnata per gli uomini di Kovac, chiamati al pronto riscatto e chiamati anche a ritrovare la via del gol che manca da due partite. Sì, anche in campionato l’attacco ha avuto le polveri bagnate.
Nessun scontro diretto nella storia, e si poteva immaginare. Solamente 9 anni fa i padroni di casa sono nati e si affacciano per la prima volta a questi livelli. E non c’è fattore campo che tenga questa volta, parliamo infatti di una partita che è indirizzata sin dal primo momento, anche perché come spiegato non ci aspettiamo regali, stavolta, dal Borussia. Che si prenderà tre punti assai importanti per il proprio cammino europeo. Non può essere altrimenti.
Come vedere Sabah-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming
La sfida Sabah-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Stavolta il Borussia Dortmund ritroverà la via della rete e si prenderà i tre punti. Niente da fare per il Sabah. Sfida da una sola squadra a segno, quella ospite ovviamente.
Le probabili formazioni di Sabah-Borussia Dortmund
SABAH (3-4-2-1): Pokatilov; Zedadka, Dasdamirov, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Parris, Simic, Nwachukwu; Mickels.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Nwaneri, Beier; Guirassy.
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