Pronostico Napoli-Bodø/Glimt: azzurri già con l’acqua alla gola

Napoli-Bodø/Glimt è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sconfitta con il Venezia ultimo in classifica, che fino a sabato scorso aveva perso sei gare su sei, ha aperto ufficialmente la crisi del Napoli. Quinto KO in nove gare tra campionato e Champions League per la squadra di Massimiliano Allegri, la cui avventura alle falde del Vesuvio potrebbe chiudersi in anticipo se non riuscirà ad invertire la rotta al più presto. In Serie A gli azzurri sono noni (peggior partenza dal 2001), distanti già 9 punti dalla vetta occupata da Inter e Lazio. E la situazione rischia di diventare drammatica pure in coppa, dal momento che il Napoli ha rimediato solo sconfitte nelle prime due giornate (Arsenal e Villarreal) ed è fermo a 0, con una differenza reti di -3.

Una settimana fa il capitombolo in Spagna, con il Sottomarino Giallo che in poco tempo ha ribaltato i partenopei – in vantaggio quasi subito con Rrahmani – segnando due gol nel giro di tre minuti e fissando poi il risultato sul 3-1 a quattro dalla fine. In laguna, invece, il Napoli si è fatto bucare sull’unica grande occasione del Venezia e non sono bastati 29 tiri totali (2.36 xG) per rimontare gli arancioneroverdi, con De Bruyne che ha anche sbagliato un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Stankovic. In queste condizioni, è abbastanza normale che un avversario come il Bodø/Glimt, la cui crescita esponenziale in Europa negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti – nella precedente edizione della Champions eliminò l’Inter nel playoff – incuta un certo timore.

Norvegesi come al solito insidiosi

I norvegesi, allenati sempre da Kjetil Knutsen, in Champions vengono dal successo per 1-0 sul Borussia Dortmund, che in parte gli ha consentito di cancellare l’esordio da incubo a Monaco di Baviera (5-0 all’Allianz Arena).

Tre punti, dunque, per i gialloneri, giunti allo sprint finale in Eliteserien. A sette turni dal termine del campionato sono primi ma a pari punti con il Viking, per quella che si prospetta una volata al cardiopalma.

Nello scorso fine settimana il Bodø ha ottenuto il secondo successo di fila: 2-0 in casa dell’HamKam, in un match in cui Knutsen si è pure potuto permettere un consistente turnover in vista dell’incontro del “Maradona”. Nel capoluogo campano gli scandinavi saranno privi di Riisnæs, Ejven e Mikkelsen ma l’assenza più importante sarebbe quella dell’attaccante Blomberg se non dovesse recuperare dall’infortunio patito contro l’HamKam. Per Allegri, invece, continua a piovere sul bagnato: Alisson Santos si è fatto di nuovo male e non potrà essere del match insieme a Neres e Vergara. L’allenatore azzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con De Bruyne e Lang alle spalle di Højlund.

Come vedere Napoli-Bodø/Glimt in diretta tv e streaming

Napoli-Bodø/Glimt è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Maradona” di Napoli. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bodø/Glimt subisce almeno un gol da ben 17 trasferte europee consecutive. L’ultima volta che ha blindato la porta fuori casa risale a diversi anni fa. Al tempo stesso, però, i norvegesi hanno segnato in tutte le ultime 5 gare disputate tra coppe e campionato. Di contro, il Napoli ha tenuto la porta inviolata solo due volte nello stesso arco di tempo. Il problema è che gli azzurri in Europa stanno lasciando a desiderare: non vincono da 5 gare di fila in Champions (1 pareggio, 4 sconfitte) ed hanno perso le ultime tre, per quella che è la peggior striscia europea della storia del club.

Ad ogni modo, il Napoli ha l’acqua alla gola e non può permettersi un altro passo falso, specie di fronte al proprio pubblico. Il divario tecnico resta a favore degli azzurri, ma la fragilità difensiva della squadra di Allegri e l’attitudine offensiva del Bodø rendono altamente probabile una gara aperta, con occasioni su entrambi i fronti. La nostra scelta ricade sull’1X+Gol: i partenopei sono obbligati al forcing offensivo per salvare la pelle e la panchina di Allegri, lasciando però la porta aperta al classico gol della bandiera scandinavo.

Le probabili formazioni di Napoli-Bodø/Glimt

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marín, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Højlund.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Brynhildsen, Helmersen, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1