Pronostico Manchester City-AEK Atene: vuole sfatare il tabù inglese

Manchester City-AEK Atene è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Manchester City torna in Champions League dopo la pesante sconfitta per 4-2 contro il Paris Saint-Germain, un risultato che ha messo in evidenza alcune fragilità difensive. La squadra inglese ha comunque reagito in campionato, superando per 3-2 l’Ipswich Town e mantenendo il proprio percorso positivo in Premier League. La prestazione non ha però eliminato tutti i dubbi, soprattutto per le difficoltà incontrate nel contenere le iniziative avversarie. Contro l’AEK Atene, l’obiettivo sarà ritrovare equilibrio e conquistare tre punti importanti per rilanciare il cammino europeo.

Il bilancio delle prime due giornate di Champions presenta una vittoria e una sconfitta: dopo il successo per 2-0 sul Porto è arrivato il passo falso contro i campioni d’Europa del PSG. Il City può comunque guardare con fiducia al precedente rendimento contro le squadre greche nella competizione, affrontate quattro volte senza mai subire gol, con tre vittorie e un pareggio. Il calendario ravvicinato potrebbe indurre a qualche rotazione, ma il vantaggio di giocare all’Etihad rappresenta un elemento importante per una squadra che vuole tornare subito a fare risultato.

L’AEK Atene arriva in Inghilterra dopo la sconfitta per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk, che ha interrotto una serie positiva e messo in luce alcune difficoltà nella fase difensiva. La formazione greca aveva iniziato la competizione con una vittoria per 1-0 contro il LASK Linz e in campionato ha raccolto diversi risultati incoraggianti. Il dato più preoccupante riguarda però il rendimento contro le squadre inglesi in Champions League: sette sconfitte nelle ultime otto sfide e una sola vittoria. Anche il bilancio esterno nella fase principale della competizione è negativo, con cinque pareggi e undici sconfitte. Per strappare un risultato positivo servirà quindi una prova particolarmente attenta.

Come vedere Manchester City-AEK Atene in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester City e AEK Atene è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Manchester City parte nettamente favorito, nonostante le incertezze emerse nelle ultime uscite. La squadra inglese ha dimostrato di saper reagire alle battute d’arresto e, davanti al proprio pubblico, può sfruttare una superiorità tecnica e una maggiore abitudine alle partite di alto livello. Le possibili rotazioni non cancellano il vantaggio dei padroni di casa, che hanno tutte le motivazioni per riprendere il cammino europeo con una vittoria.

L’AEK Atene può contare su una coppia offensiva capace di creare problemi e avrà il vantaggio di arrivare alla partita dopo una settimana di riposo. Tuttavia, il rendimento nelle trasferte europee e le difficoltà mostrate contro lo Shakhtar rendono complicato immaginare un risultato positivo in Inghilterra. Il pronostico è orientato sulla vittoria del Manchester City, con entrambe le squadre potenzialmente in grado di trovare la rete.

Le probabili formazioni di Manchester City-AEK Atene

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Fernandez, Ndiaye; Foden.

AEK ATENE (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Varga, Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1