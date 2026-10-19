Pronostico PSG-Barcellona: questi numeri fanno paura

PSG-Barcellona è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La terza giornata della League Phase prevede una sfida davvero stellare – e potenzialmente spettacolare – tra quelle che al momento sono con ogni probabilità le due squadre più forti al mondo, nonché le principali candidate per la vittoria della Champions League 2026-27 (almeno secondo la maggior parte degli allibratori, a giudicare dalle quote antepost).

Il PSG bi-campione d’Europa ospita al Parco dei Principi il Barcellona, protagonista di un avvio di stagione strepitoso, senza neppure una sbavatura. I blaugrana le hanno vinte tutte finora, che fosse Liga o Champions League. Un rullo compressore, che sembra intenzionato a non lasciare neppure le briciole agli avversari. In coppa Yamal e compagni hanno preso a pallate Feyenoord e Galatasaray, non due formazioni improvvisate, travolgendole rispettivamente 5-1 e 4-1. In campionato sono a punteggio pieno, con 39 gol segnati in appena 9 giornate e un rassicurante +6 sui rivali del Real Madrid.

L’ultima vittima degli uomini di Hansi Flick è stato il Betis, spazzato via 5-2 sabato scorso a Siviglia. Uno dei nei di questo Barça è una difesa eccessivamente porosa, segno che i catalani sono disposti a lasciare degli spazi pur di non rinunciare ad attaccare e segnare ogni volta gol a grappoli: sette delle undici gare disputate da agosto in poi sono terminate con il segno Gol, un dato che di certo non sarà sfuggito al tecnico dei parigini Luis Enrique, grande ex della partita.

Il club transalpino, a differenza del Barcellona, ha impiegato un po’ di tempo a carburare, ma da inizio settembre ha collezionato solo vittorie. In Champions si sono dovuti inchinare Slovan Bratislava (6-1) e Manchester City (2-4) mentre in Ligue 1 la rimonta è quasi completa: il successo per 3-1 a Strasburgo nello scorso fine settimana ha permesso a Luis Enrique di raggiungere la vetta della graduatoria, da condividere con ben cinque squadre (Monaco, Lione, Paris FC e Lille). Anche in questo caso, la media-gol dei match del PSG è spaventosa: con i campioni d’Europa in campo non si segnano meno di 4 reti ed il segno Gol è uscito otto volte su nove.

I padroni di casa se la giocheranno coi titolarissimi, che hanno avuto modo di riposare in campionato. L’unica defezione nelle file del PSG è quella di Nuno Mendes, che a sinistra in difesa sarà sostituito dal versatile Zaïre-Emery. Dall’altro lato, Flick non potrà contare sull’infortunato Koundé e rischia di non avere neanche Eric Garcia.

Come vedere PSG-Barcellona in diretta tv e streaming

PSG-Barcellona è in programma martedì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La combo “Gol+Over 3.5” è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Sportbet. Il segno “Multigol 4-6” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.89 su Sportbet.

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Il pronostico

Ipotizziamo una gara spietata sulle transizioni e, dunque, sul filo del rasoio. Flick rifiuterà come al solito di snaturarsi e terrà la linea difensiva altissima a ridosso della metà campo. Una mossa coraggiosa che esalta il palleggio guidato da Pedri, ma che rischia di rivelarsi un suicidio tattico contro i millimetrici lanci di Vitinha per le accelerazioni devastanti di Dembélé e Doué negli spazi enormi lasciati dai centrali catalani.

Luis Enrique punterà sulla riconquista feroce della palla per non far ragionare la trequarti avversaria. Tuttavia, le avanzate dei terzini parigini concederanno inevitabilmente campo uno contro uno a Yamal (già 1 gol e 4 assist in coppa) e Raphinha. Chi riuscirà a eludere il primo pressing avversario andrà in porta con tre passaggi.

Scegliere un segno fisso per questa gara è quasi un terno al lotto, ma la certezza risiede nella valanga di occasioni che vedremo. Con due filosofie totalmente devote all’attacco e due difese che concedono sistematicamente qualcosa, la giocata sulle reti è una cassaforte. Per questo motivo consigliamo l’Over 3.5 abbinato al Gol: il Barcellona non tiene la porta inviolata in Europa da 17 gare ma segna a raffica; il PSG viaggia a una media di 4 gol complessivi a partita nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di PSG-Barcellona

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2