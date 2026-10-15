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Pronostico Verona-Catanzaro: l’addio è sempre più vicino

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Verona-Catanzaro è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Nessuna delle due squadre se la passa benissimo in questo momento. Il Verona viene dalla sconfitta contro il Modena subita in rimonta al minuto 95, il Catanzaro dalla legnata interna contro il Mantova.

Pronostico Verona-Catanzaro
Pronostico Verona-Catanzaro: l’addio è sempre più vicino (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La panchina di Baroni rimane salda (ma occhio, un’altra sconfitta la potrebbe mettere davvero in discussione) mentre quella di Gorgone traballa in maniera importante. Al tecnico ospite è stata concessa un’altra possibilità, ma è evidente che ormai le cose si siano rotte e prima o poi arriverà un addio anticipato, a meno che il Catanzaro non inizia a vincere una serie di partite di fila. E questo potrebbe cambiare tutto.

Non ci aspettiamo però che questa cosa possa succedere. I giallorossi calabresi stanno evidentemente pagando a caro prezzo la clamorosa stagione dell’anno scorso che ha portato la Serie A ad un passo. Mentre il Verona, dal proprio canto (una squadra che ha una delle migliori rose della cadetteria) non si è ancora calata nella parte. Ma questo prima o poi succederà. C’è una squadra assai favorita ed è quella che gioca in casa, pochi dubbi. E il Verona dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi.

Come vedere Verona-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Verona-Catanzaro in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Il Verona è più forte del Catanzaro e si prenderà una vittoria importante: in questo modo, Baroni, salverà anche la panchina. Per Gorgone, invece, l’esonero è sempre più vicino.

Le probabili formazioni di Verona-Catanzaro

VERONA (4-4-2): Leali; Zappa, Dawidowicz, Calabrese, De Battisti; Livramento, Iannoni, Lella, Sarr; Le Borgne, Mosquera. 
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Matias Antonini, Berrengia; Dorval, Mosti, Petriccione, Alesi; Pafundi, Iemmello; Koffi.  

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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