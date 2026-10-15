Pronostico Deportivo A Coruña-Levante: ecco la settima di fila

Deportivo A Coruna-Levante è una gara della nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Un cammino diverso, fino al momento. Intanto c’è la dice la classifica, visto che il Deportivo ha quattro punti in più in classifica rispetto al Levante. Ma, nelle ultime quattro uscite di campionato, entrambe hanno piazzato gli stessi risultati: due sconfitte e due pareggi.

Il Depor aveva iniziato alla grande, c’è da dirlo, con otto punti nelle prima quattro giornate. Ma poi non è riuscito in nessun modo a mantenere alta la barra della concentrazione. Prestazioni sì positive, ma troppi gol presi. E’ stato sicuramente questo il peccato maggiore di questa formazione, poco abile a gestire i momenti della partita. Il Levante pare in ripresa: il pareggio contro il Siviglia è stato positivo per la reazione che questa squadra ha avuto nel finale riuscendo a riprendere un match che sembrava decisamente andato. Un buona reazione, un grande prova d’orgoglio, che potrebbe sicuramente aiutare in questo anticipo della Liga spagnola.

No, il colpo ospite ci pare troppa cosa, anche perché il Deportivo è imbattuto nelle ultime sette sfide di Liga contro il Levante. Diciamo che un pari onestamente potrebbe andare bene a tutti.

Come vedere Deportivo A Coruna-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo A Coruna-Levante, gara valida per la nona giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Il pari potrebbe piacere a tutti, come detto prima. Ecco, la situazione ci pare delineata e visti i numeri (soprattutto difensivi) che accompagnano queste due formazioni, è evidente che almeno un gol a testa ci potrebbe stare. Negli ultimi sei incroci, tra le altre cose, entrambe hanno trovato la via della rete. Ecco, la settima di fila.

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruna-Levante

DEPORTIVO A CORUNA (4-2-3-1): Roman; Navarro, Gimenez, Ede, Quagliata; Villares, Soriano; Mella, Cruz, Hernandez; Nsongo.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Ndukwe, Sanchez; Garcia, Rey, Olasgasti, Brugue; Romero, Musuayi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1