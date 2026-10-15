Atp Shanghai, due sfide decisive per un posto in semifinale: i pronostici di venerdì

Jodar-Ruud e Medvedev-Paul sono due quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai: analisi dei precedenti, notizie e pronostici dei match di venerdì 16 ottobre.

Il Masters 1000 di Shanghai entra nella fase decisiva e i quarti di finale in programma nella giornata di venerdì 16 ottobre scottano come non mai, considerando che il cemento cinese continua a proporre incroci estremamente interessanti. E lo saranno, di sicuro, anche quelli tra Rafael Jodar e Casper Ruud e tra Daniil Medvedev e Tommy Paul.

Jodar si è guadagnato l’accesso ai quarti rimontando Botic van de Zandschulp, mentre Ruud ha superato il turno dopo il ritiro di Felix Auger-Aliassime, quando il norvegese era avanti 5-2 nel primo set. Questo match promette scintille per un motivo ben preciso: mette di fronte la spinta del giovane spagnolo e l’esperienza del norvegese, già abituato a giocare partite di alto livello nei grandi tornei.

L’iberico ha mostrato carattere e grande determinazione nelle ultime uscite, riuscendo a recuperare situazioni complicate e a trovare continuità anche quando il match si è allungato. Ruud resta un avversario solido, capace di variare ritmo e di sfruttare le occasioni concesse, ma il percorso dello spagnolo sul cemento di Shanghai suggerisce che possa giocarsela con fiducia. La scelta ricade dunque su Jodar, che sembra avere le risorse per proseguire la sua corsa e, chissà, ambire al titolo in palio.

Shanghai Masters: analisi e pronostici dei quarti

Quanto all’altro quarto, da una parte c’è Medvedev, che ha battuto Stefanos Tsitsipas in due set, confermando una buona tenuta nei momenti importanti; Paul ha invece eliminato Zizou Bergs, imponendosi in due parziali. Questa partita si annuncia decisamente più tattica della precedente: il russo ha superato Tsitsipas con il punteggio di 6-4 7-5, mentre l’americano ha avuto la meglio su Bergs per 7-6 6-4.

Paul possiede un tennis dinamico e può creare problemi se riesce a prendere l’iniziativa, ma Medvedev resta particolarmente efficace sul cemento grazie alla capacità di allungare gli scambi, leggere le traiettorie e mettere pressione da fondo campo. La prestazione contro Tsitsipas offre segnali incoraggianti e il russo appare in grado di gestire anche le fasi più delicate. Il pronostico va quindi su Medvedev.

Jodar in Jodar-Ruud

Medvedev in Medvedev-Paul