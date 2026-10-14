Pronostico Marsiglia-Olympiakos: si concedono il bis

Marsiglia-Olympiakos è una partita della seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sosta ha sicuramente aiutato Genesio, tecnico del Marsiglia. Sono state settimane di lavoro intenso per i francesi che sono tornati alla vittoria dopo averne conquistato solamente una nella prima parte di annata. E ora si vogliono sbloccare anche in Europa, visto che il debutto è stato clamoroso in negativo con la legnata presa contro il Besiktas nella prima giornata.

Gli ospiti, dopo il cambio in panchina – si sono affidati ad Alguacil – hanno cambiato il proprio passo, tant’è che si presentano a questo appuntamento forti di tre vittorie di fila. Un ruolino da tenere in assoluta considerazione, ovviamente, perché quando una squadra sta bene lavora libera dai pensieri negativi. Ma nonostante questo, anche il Marsiglia sembra essersi messo alle spalle le scorie di una serie infinita, per le qualità di questa squadra, di sconfitte. E inoltre, ci sono anche i precedenti che ci dicono come di solito siano i francesi ad avere la meglio.

Sì, perché nelle sei scontri diretti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni, in quattro di questi i francesi hanno avuto la meglio. Mai un pareggio, tra le altre cose. Non crediamo nemmeno stavolta possa essere la volta buona.

Come vedere Marsiglia-Olympiakos in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Olympiakos è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

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Il pronostico

Seconda vittoria consecutiva, tra campionato e coppa, per il Marsiglia di Genesio. La sosta ha sicuramente aiutato questa squadra che adesso è pronta a spiccare il volo, o quasi. Di certo contro l’Olympiakos, in una sfida che dovrebbe regalare anche un gol per parte, ci aspettiamo i primi tre punti in Europa League per l’OM.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Olympiakos

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Abdelli; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Tiknizyan; Freuler, Puerta; Silva, Chiquinho, Fortounis; Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1