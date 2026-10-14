Pronostico Brighton-Kauno Zalgiris: un debutto da non fallire

Brighton-Kauno Zalgiris è una partita della prima giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brighton si appresta a inaugurare la fase campionato della Conference League davanti al proprio pubblico e lo farà con l’obiettivo di confermare le ambizioni europee e prolungare un periodo particolarmente positivo. Questo giovedì, all’Amex Stadium, arriva il Kauno Zalgiris, formazione lituana alla sua prima partecipazione a questa fase della competizione. Il percorso degli inglesi nei playoff, chiuso con un successo complessivo per 4-0 contro il Tromsø, ha già mostrato la capacità della squadra di affrontare con decisione gli impegni continentali.

La squadra di casa attraversa un momento favorevole anche in Premier League, dove occupa le posizioni di vertice dopo una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il Brighton ha mostrato qualità offensive e una buona capacità di gestire le partite, caratteristiche che possono fare la differenza contro un avversario meno abituato a confrontarsi con club di questo livello.

Il Kauno Žalgiris ha raggiunto la Conference League dopo le eliminazioni nei preliminari delle competizioni europee superiori. Le sconfitte contro Dinamo Zagabria e Besiktas hanno evidenziato le difficoltà incontrate contro avversari più attrezzati, sebbene la squadra lituana abbia reagito con risultati positivi nelle competizioni nazionali. La vittoria in coppa contro il Minija e quella in campionato contro lo Šiauliai hanno restituito fiducia al gruppo, che proverà a sfruttare ogni occasione per complicare la serata ai padroni di casa.

Come vedere Brighton-Kauno Zalgiris in diretta tv e streaming

Brighton-Kauno Žalgiris si gioca giovedì 15 ottobre alle ore 21 all’Amex Stadium. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Brighton parte nettamente favorito per qualità complessiva, momento di forma e fattore campo. La squadra inglese ha già dimostrato nei playoff di saper gestire il doppio confronto europeo e affronta un avversario che ha incontrato difficoltà contro formazioni di maggiore esperienza internazionale.

Prevediamo alla luce di ciò una vittoria del Brighton, ferma restante la possibilità che i padroni di casa riescano a imporsi senza concedere molto agli ospiti. Considerando il rendimento recente degli inglesi e il divario emerso nei precedenti impegni europei del Kauno Žalgiris, ipotizziamo altresì che il Brighton possa mettere a segno anche più di un gol.

Le probabili formazioni di Brighton-Kauno Zalgiris

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; O’Riley, Ayari, Groß; Gomez, Kostoulas, De Cuyper.

KAUNO ŽALGIRIS (4-1-4-1): Mikelionis; Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Iyobosa; Karashima; Ourega, Fiolić, Kalik, Ribeiro; Debeljuh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0