Pronostico Atalanta-Pafos: altra vittoria per crescere

Atalanta-Pafos è una gara valida per la prima giornata della League Phase di Conference League. Formazioni e dove vederla

Un’altra vittoria per continuare a crescere, per cercare di avvicinarsi alla perfezione. L’Atalanta di Maurizio Sarri debutta in Conference League contro il Pafos in casa. Il tecnico non si fida, in conferenza stampa ha avvertito tutti. Ma la sua squadra ha bisogno di un’altra affermazione dopo quella contro il Venezia in campionato.

Che, a dire il vero, non è stata poi così pulita. La Dea ha sì portato a casa i tre punti, ma soprattutto nella ripresa ha faticato parecchio: ancora manca quella fluidità nel gioco, ancora mancano i meccanismi veri che hanno sempre accompagnato Sarri nelle sue esperienze. Ma passare da una difesa a tre utilizzata per molti anni, ad un sistema completamente diverso, richiede tempo. Ecco, questa è sicuramente una partita che potrebbe aiutare nel percorso di avvicinamento a quello che richiede Mau. Anche se, come sappiamo, è sempre polemico su questi match così ravvicinati. D’altronde non è mai stato uno con i peli sulla lingua.

Parlando della partita è evidente che le qualità tecniche dell’Atalanta siano molto superiori a quelle del Pafos, una formazione che ha sì qualche elemento importante, ma che non può mettere in difficoltà i bergamaschi. La vittoria non è assicurata, e lo sappiamo perché nel calcio di scontato non c’è nulla, ma poco ci manca.

Come vedere Atalanta-Pafos in diretta tv e in streaming

Atalanta-Pafos è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Atalanta vincente e gara che si potrebbe anche sbloccare nel primo tempo. Poi occhio al Pafos, che almeno una rete (dietro la Dea un poco balla) la potrebbe trovare. La quota del GOL nonostante rimanga molto alta è in calo.

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Le probabili formazioni di Atalanta-Pafos

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas.

PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Zague, David Luiz, Mmaee, Ioannou; Pepe, Sunjic; Biel, Dragomir, Quina; Lele.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1