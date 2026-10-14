Pronostico Celta Vigo-Juventus: l’Europa League per smaltire le scorie

Celta Vigo-Juventus è una partita della seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una delle prestazioni finora più convincenti di questa volubile Juventus è arrivata proprio in Europa League, il roboante 5-0 con gli olandesi del NEC, spazzati via senza problemi nella prima giornata della League Phase. Tutto troppo facile, però, per la squadra di Luciano Spalletti, che in campionato invece sta nuovamente deludendo, al punto da scivolare già a -5 dalla vetta dopo le prime sei giornate. Domenica scorsa, a Cagliari, un’altra prova opaca, con il gol di Kolo Muani a 10 minuti dalla fine che ha evitato il KO (1-1).

Il siparietto di Spalletti con il tecnico rossoblù Pisacane a gara terminata è sicuramente indice di un certo nervosismo in casa Juve ed è abbastanza evidente che lo stesso allenatore sopporti a fatica la pressione. La Signora, nonostante una rosa ridotta all’osso dagli infortuni, di gioco ne produce e nel corso del match si si presenta più volte davanti al portiere avversario – a Cagliari, per esempio, ha tirato ben 22 volte – ma concretizza poco e, soprattutto, difetta di personalità e malizia, due ingredienti basilari per poter tenere testa a quelle squadre che vogliono lottare per lo scudetto.

La partenza lenta dei galiziani

Prima di affrontare domenica prossima una delle due capoliste della Serie A, la Lazio, Spalletti va a caccia di certezze nella trasferta di Vigo, in Galizia, contro un Celta che sta avendo parecchie difficoltà in quest’avvio di stagione, sia in Liga che in Europa League.

Gli uomini di Claudio Giraldez a sorpresa sono caduti a Nicosia contro l’Omonia nella prima giornata (1-0) ma in patria le cose non vanno meglio, dal momento che hanno avuto la meglio solo sul neopromosso Racing Santander, conquistando a malapena una vittoria in otto turni di Liga, per una media di un punto a partita. Domenica, al rientro dalla sosta, il Celta non è andato al di là di un pareggio in casa dell’Elche (0-0), match in cui i galiziani hanno di nuovo palesato delle difficoltà realizzative. Esclusa la goleada con il Racing hanno segnato solo tre gol nelle restanti otto gare ufficiali da agosto a oggi.

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti cercherà di dosare le energie in vista della Lazio. Difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Kelly, centrocampo a quattro con Koopmeiners e Douglas Luiz centrali e McKennie e Cambiaso sulle fasce, davanti Kolo Muani ancora da prima punta – l’idea è quella di premiare il francese dopo il gol realizzato in Sardegna – sostenuto da Alajbegovic e Nico Gonzalez. Il Celta, privo di Starfelt, El-Abdellaoui e Roman, risponderà con il tridente d’attacco formato da Swedberg, Borja Iglesias e Duran.

Come vedere Celta Vigo-Juventus in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Juventus è in programma giovedì alle 21:00 all’Estadio Balaidos di Vigo, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Juve vista in Europa League ha mostrato una spietatezza ben diversa rispetto al campionato. Nonostante le scorie del pareggio di Cagliari ed il turnover ragionato di Spalletti, il divario tecnico e realizzativo rispetto a un Celta in profonda crisi offensiva pendono chiaramente dalla parte dei bianconeri. La solidità difensiva europea della Signora (quattro clean sheet di fila fuori dall’Italia) unita alla sterilità dei galiziani in questa prima parte di stagione rendono il blitz esterno dei ragazzi di Spalletti l’opzione più logica e di valore in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra 1 e 4.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Juventus

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Alvaro Nuñez, Lago, Marcos Alonso; Carreira, Febas, Moriba, Javi Galan; Swedberg, Borja Iglesias, Duran.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2