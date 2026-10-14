Pronostico Benfica-Celtic: a Lisbona una notte per confermare chi comanda

Benfica-Celtic è una partita della seconda giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Benfica-Celtic, in programma giovedì 15 ottobre all’Estádio da Luz, mette di fronte due squadre che hanno iniziato in maniera opposta la fase campionato di Europa League. I portoghesi hanno espugnato il campo del Milan per 2-0, mentre il Celtic è stato sconfitto in casa dal Ferencváros. Per i padroni di casa l’obiettivo è dare continuità al risultato europeo e sfruttare ancora una volta il fattore campo.

La squadra di Lisbona ha costruito un rendimento interno convincente, con sei vittorie e un pareggio nelle prime sette gare casalinghe stagionali. La sconfitta per 3-1 contro il Porto aveva interrotto una lunga serie positiva, ma il successo per 2-0 contro il Vitória Guimarães ha mostrato una reazione immediata. Il Benfica arriva quindi all’appuntamento con fiducia e con la possibilità di consolidare il buon avvio europeo.

Il Celtic, invece, ha alternato risultati positivi a passaggi a vuoto difficili da ignorare. Dopo la pesante eliminazione dalle qualificazioni di Champions League contro il LASK e tre sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, la vittoria per 2-0 sul Motherwell ha restituito un po’ di serenità. Resta però da verificare la capacità degli scozzesi di reggere il confronto lontano da casa contro un avversario di livello superiore.

Come vedere Benfica-Celtic in diretta tv e streaming

Benfica-Celtic si gioca giovedì alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e sarà visibile anche Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Benfica parte con i favori del pronostico grazie al rendimento casalingo e alla maggiore solidità mostrata in Europa. Il Celtic ha le qualità per rendere la partita combattuta, ma le recenti difficoltà nelle trasferte più impegnative rappresentano un elemento da considerare.

Propendiamo per una vittoria del Benfica perché il successo contro il Milan e la pronta risposta in campionato dopo il ko con il Porto sono segnali incoraggianti: davanti al proprio pubblico, i portoghesi possono imporre il ritmo e sfruttare le incertezze degli ospiti.

Le probabili formazioni di Benfica-Celtic

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Circati, Araujo, El Karouani; Palhinha, Aursnes; Lukebakio, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Duran, Nygren, Tounekti; Hogh.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0