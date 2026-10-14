Pronostico Lione-Crystal Palace: l’Europa non aspetta, scintille assicurate

Lione-Crystal Palace è una partita della seconda giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre a punteggio pieno in Europa, due percorsi di campionato ancora da sistemare e un incrocio che aggiunge una storia personale alla partita: Pierre Sage torna a Lione da avversario, dopo aver guidato i francesi in passato, e ci sono tutti i presupposti per pensare che se ne vedranno delle belle. Il tecnico del Crystal Palace conosce l’ambiente e ritroverà una squadra che vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Lens. Per Paulo Fonseca, invece, la sfida rappresenta un’occasione d’oro per consolidare il buon avvio europeo e dimostrare che il passo falso in Ligue 1 non ha lasciato strascichi.

Il Lione ha cominciato il proprio cammino continentale con una vittoria in trasferta contro l’Anderlecht, seguita dal convincente 4-0 sul Rennes. La sconfitta per 2-1 sul campo del Lens ha interrotto la serie positiva, ma non cancella quanto mostrato nelle prime settimane. In casa, i francesi cercheranno di imporre il proprio ritmo e di sfruttare la spinta del pubblico, pur dovendo fare i conti con alcune assenze che riducono le alternative a disposizione. Il Crystal Palace ha risposto alle difficoltà iniziali in Premier League con un netto 4-0 contro il Lech Poznan in Europa e un successo per 3-1 sul Nottingham Forest. La squadra londinese sembra aver ritrovato fiducia e ha dimostrato di poter colpire con più interpreti offensivi.

La trasferta francese, tuttavia, richiederà equilibrio e attenzione: il Lione sa rendersi pericoloso quando riesce a giocare vicino all’area avversaria e non vorrà lasciare agli ospiti il controllo della gara. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, perciò il confronto si presenta senza riferimenti diretti sul campo. Il fattore emotivo sarà soprattutto sulla panchina del Palace, con Sage chiamato a misurarsi contro il club che ha allenato. Il momento recente suggerisce una partita più equilibrata di quanto possa indicare il solo fattore campo: il Lione ha qualità e ambizioni, mentre gli inglesi arrivano da due successi convincenti. La differenza potrebbe farla la capacità dei padroni di casa di controllare il centrocampo senza concedere ripartenze.

Come vedere Lione-Crystal Palace in diretta tv e streaming

Lione-Crystal Palace si gioca giovedì alle 18:45, al Groupama Stadium. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Lione può sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo, ma non dovrà sottovalutare un Crystal Palace che ha ritrovato fiducia e capacità realizzativa. La squadra francese ha mostrato buone cose in avvio di stagione e, nonostante la sconfitta contro il Lens, dispone degli strumenti per mettere in difficoltà gli inglesi.

La scelta più prudente è puntare su una gara in cui il Lione riesca almeno a evitare la sconfitta. Il Palace ha le qualità per rendere il confronto complicato, ma la spinta del pubblico e il desiderio di riscatto dopo l’ultimo passo falso possono aiutare i padroni di casa a conquistare almeno un pareggio.

Le probabili formazioni di Lione e Crystal Palace

LIONE (4-3-1-2): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Tagliafico; Morton, Bidstrup, Tolisso; Sulc; Nuamah, Nakamura.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Pino; Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1