Pronostico Torreense-Sunderland: la favola continua, ma quante insidie

Torreense-Sunderland è una partita della seconda giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La coppa nazionale ha spalancato al Torreense una porta che sembrava riservata ad altri. Dopo aver superato lo Sporting nella finale della scorsa stagione, la formazione portoghese si è ritagliata un posto in Europa League e ha cominciato il percorso nel modo migliore, vincendo in Norvegia contro il Lillestrøm per 2-1. Ora, però, la favola incontra un avversario che arriva dalla Premier League: il Sunderland, chiamato a dimostrare che il proprio peso internazionale può tradursi in punti anche lontano da casa.
Il contrasto tra i due percorsi è evidente: il Torreense ha festeggiato in Europa, ma in campionato fatica a trovare continuità e la sconfitta contro il Tondela lo ha lasciato nelle zone basse della classifica. Il successo all’esordio continentale rappresenta una spinta importante, ma non cancella le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Davanti al proprio pubblico, i portoghesi dovranno giocare una partita attenta, evitando di concedere spazi a un avversario abituato a misurarsi con ritmi e intensità superiori.
Anche il Sunderland ha i suoi motivi per cercare una svolta: la squadra di Régis Le Bris ha raccolto risultati deludenti in Premier League, con la pesante sconfitta contro il Manchester City seguita dal ko interno contro il Brighton. In Europa, invece, l’esordio vincente contro l’AZ Alkmaar ha dato segnali incoraggianti. La trasferta portoghese offre l’occasione di confermare quel passo avanti, anche se le assenze nel reparto offensivo e in difesa impongono qualche cautela.
Come vedere Torreense-Sunderland in diretta tv e streaming
La sfida tra Torreense e Sunderland è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “X2 + over 1,5” è quotata a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La differenza di categoria e di profondità della rosa porta il Sunderland in una posizione di vantaggio. Gli inglesi hanno più esperienza in un campionato di alto livello e possono contare su maggiori risorse per cambiare volto alla partita. Il Torreense, tuttavia, non è arrivato in Europa per caso: la vittoria contro il Lillestrøm dimostra che la squadra portoghese può sfruttare le occasioni e mettere in difficoltà avversari più quotati.
Per i padroni di casa sarà fondamentale restare compatti e mantenere la gara aperta il più a lungo possibile; il Sunderland, dal canto suo, dovrà evitare di trasformare la pressione del risultato in fretta e imprecisione. Il Torreense proverà altresì a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo generato dalla vittoria in Norvegia, ma il divario tecnico resta un elemento importante. Se il Sunderland riuscirà a mantenere ordine e a gestire con pazienza la partita, avrà buone possibilità di conquistare il secondo successo europeo consecutivo.
Le probabili formazioni di Torreense e Sunderland
TORREENSE (4-2-3-1): Adriel; Vasquez, Feltes, Diadi, Bruno; Alfaro, Udriri; Jean, Marques, Pozo; Aboubakary.
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mandava, Alderete, Danso, Mukiele; Sadiki, Xhaka; Fofana, Le Fée, Hume; Isidor.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus