Paolini-Kartal, ottavi insidiosi a Wuhan: questo bis non s’ha da fare

Paolini-Kartal è una partita valida per gli ottavi di finale del WTA Wuhan e si gioca giovedì 15 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Jasmine Paolini si è resa protagonista di un avvio più che convincente a Wuhan e adesso punta a proseguire il proprio cammino nel WTA 1000 cinese con la stessa determinazione di sempre a fare da bussola. L’azzurra, che nella scorsa edizione aveva raggiunto le semifinali, affronta negli ottavi la britannica Sonay Kartal, avversaria capace di conquistarsi spazio nel tabellone con due successi consecutivi. Una rivale in crescita, dunque, per meglio sintetizzare l’entità della giocatrice che dovrà affrontare la nostra portacolori.

Paolini ha superato prima Sara Bejlek, imponendosi per 6-3 6-4, e poi Nikola Bartunkova, battuta 7-6 6-3. Contro la ceca l’azzurra ha dovuto gestire un primo set combattuto, risolto al tie-break, prima di trovare maggiore continuità nella seconda frazione. Due vittorie in due set che le hanno permesso di avanzare senza dover affrontare una partita al terzo parziale.

Kartal, però, non ha nulla da temere, in quanto arriva all’appuntamento dopo aver firmato uno dei risultati più sorprendenti del torneo: la britannica ha eliminato Belinda Bencic con un netto 6-0 7-5, mostrando di poter mettere in difficoltà anche avversarie di livello superiore. Al turno precedente aveva battuto Anhelina Kalinina, confermando di aver trovato un buon ritmo sul cemento di Wuhan. Paolini dovrà quindi mantenere alta la concentrazione e non concedere alla rivale la possibilità di giocare con quella stessa fiducia che finora l’ha animata.

Paolini-Kartal: il pronostico

Le due tenniste non si sono mai affrontate in precedenza, perciò la sfida non offre riferimenti diretti utili per valutare il confronto a Wuhan. Paolini può contare su una maggiore esperienza ai livelli più alti e su un gioco capace di alternare intensità da fondo e variazioni, ma Kartal ha dimostrato di essere pericolosa quando riesce a prendere l’iniziativa, motivo per il quale l’azzurra dovrà fare in modo che la sua rivale non faccia il bis della prestazione offerta con Bencic.

La britannica merita rispetto per il percorso compiuto, ma Paolini dispone degli strumenti per controllare gli scambi e gestire meglio i momenti delicati. Se riuscirà a mantenere continuità al servizio e a non perdere lucidità negli scambi prolungati, l’azzurra avrà buone possibilità di conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Paolini in Paolini-Kartal