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Pronostico Bournemouth-Sturm Graz: la notte europea offre una via d’uscita

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Bournemouth-Sturm Graz è una partita della seconda giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Bournemouth si prepara a vivere una serata speciale: giovedì il Vitality Stadium ospiterà la prima partita europea casalinga della storia del club. L’avversario sarà lo Sturm Graz, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. I Cherries hanno iniziato il percorso internazionale nel modo migliore, vincendo per 2-1 sul campo della Real Sociedad, e vogliono dare seguito a quel risultato davanti al proprio pubblico.

Bournemouth
Pronostico Bournemouth-Sturm Graz: la notte europea offre una via d’uscita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il rendimento in Premier League racconta però una storia diversa. La squadra allenata da Marco Rose non ha ancora trovato la vittoria in campionato e arriva da due sconfitte consecutive, prima per 1-0 contro il Liverpool e poi per 5-1 sul campo del Chelsea. La fragilità difensiva emersa nell’ultima uscita è un campanello d’allarme, mentre le numerose assenze riducono le alternative a disposizione del tecnico. In Europa, tuttavia, il Bournemouth ha già dimostrato di poter competere con avversari di livello.

Lo Sturm Graz ha pareggiato 0-0 contro il Rennes al debutto europeo e nel fine settimana ha ritrovato il successo in campionato, battendo 2-0 l’Austria Vienna dopo il pesante ko per 3-0 contro il Salisburgo. La squadra austriaca deve però fare i conti con diverse indisponibilità, soprattutto a centrocampo e in attacco: assenze che possono condizionare le possibilità di mantenere equilibrio e pericolosità per tutta la partita. La trasferta inglese rappresenta quindi un test impegnativo, anche se la vittoria più recente ha restituito fiducia al gruppo.

Come vedere Bournemouth-Sturm Graz in diretta tv e streaming

Sturm Graz
Come vedere Bournemouth-Sturm Graz in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Bournemouth-Sturm Graz è in programma giovedì alle 21 al Vitality Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bournemouth ha mostrato in Europa un volto più convincente rispetto a quello visto in campionato. La vittoria esterna contro la Real Sociedad dimostra che la squadra può trovare soluzioni offensive anche contro avversari di buon livello. Il fattore campo e le difficoltà di organico dello Sturm Graz sono altri elementi a favore dei padroni di casa.

Ipotizziamo, pertanto, una vittoria del Bournemouth. Le assenze impongono prudenza, ma la squadra inglese ha maggiori risorse per gestire il confronto e può sfruttare l’occasione per ritrovare fiducia dopo le recenti battute d’arresto in Premier League.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Sturm Graz

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Tavernier, Christie, Rayan; Evanilson.
STURM GRAZ (4-3-3): Khudyakov; Malic, Koller, Quarshie, Hödl; Gorenc Stanković, Weinhandl, Balbo; Seidl, Diakité, Matoshi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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