Pronostici Conference League 15 ottobre: non deludono le due capoliste

Conference League, la League Phase della terza competizione continentale apre i battenti in ritardo rispetto a Champions ed Europa League. Ecco la nostra multipla.

A differenza di Champions ed Europa League, la Conference alza il sipario sulla sua League Phase solamente adesso. Una partenza più “lenta” ma fisiologica, dettata da un calendario a girone unico ridotto a sei giornate anziché otto, come invece avviene nelle altre due competizioni più prestigiose. Questo non toglie nulla al fascino e alle trappole di un giovedì europeo dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo e dove blasone e fattori ambientali promettono di regalare quote da urlo. Ecco l’analisi al millimetro dei primi incroci in palinsesto tra le 18:45 e le 21:00.

Iniziamo dalla sfida del Balgarska Armia tra CSKA Sofia e Monaco. I bulgari di Markus Gisdol si sono parzialmente riabilitati dopo il pesante 5-0 patito nei playoff di Europa League contro l’OFI Creta, collezionando 7 risultati utili di fila e due squilli interni (7 gol seganti, 2 subiti). Ma l’asticella stavolta si alza verticalmente. Ad affrontare il CSKA c’è la capolista imbattuta di Ligue 1 targata Filipe Luis, qualificatasi grazie al 7-3 complessivo rifilato al Gornik Zabrze nei preliminari.

Sebbene i monegaschi debbano fare i conti con un tabù in terra bulgara (3 KO su 3 in passato), la caratura tecnica e il momento d’oro dei francesi non lasciano scampo: l’accoppiata 2+Multigol 2-5 unisce il favore del pronostico a un margine di reti congruo.

Spostandoci in Finlandia, il KuPS ospita il Trabzonspor al Tammelan Stadion di Tampere. La squadra di Miika Nuutinen vive una crisi nera in patria (due KO di fila a secco di gol) e sbarca nel girone dopo le macerie dei preliminari di Champions ed Europa League, riscattate solo dal risicato 1-0 nei playoff contro lo Shamrock Rovers. Di contro, la truppa di Thomas Reis vola sulle ali dell’entusiasmo. Dopo l’eliminazione per mano del Ferencvaros, i turchi nelle ultime due gare di Super Lig hanno annientato Galatasaray (4-0) e Samsunspor (3-0) mantenendo la porta inviolata. Con Salah e Franculino Djú caldissimi, il pronostico vira verso la vittoria esterna, combinata con le reti: 2+Over 1.5.

Le previsioni sulle altre partite

Al Tynecastle Park di Edimburgo gli Hearts padroni di casa ospitano il Nordsjaelland. Gli scozzesi hanno trasformato un avvio da incubo in una marcia trionfale, interrotta solo dal recente passo falso col Falkirk e subito vendicata dal fragoroso 5-0 al St. Mirren.

Forte di una sola sconfitta nelle ultime 32 uscite casalinghe, la truppa di Wouter Vrancken affronta un Nordsjaelland vulnerabilissimo fuori casa, battuto 4-1 dal Viborg nell’ultima trasferta. Tuttavia, l’attitudine offensiva dei danesi unita alla spinta del Tynecastle rende scontata una battaglia a viso aperto. Gol+Over 2.5 sembra la chiamata perfetta.

All’Europa-Park-Stadion va poi in scena Friburgo-Jablonec. I tedeschi, guidati da Julian Schuster, sono la rivelazione del momento. Primi in Bundesliga davanti a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, vantano 10 successi interni consecutivi in Europa e una media superiore ai 2.6 gol a partita. I cechi di Lubos Kozel stanno ben figurando in patria (tre risultati utili di fila), ma il divario di ritmo con la capolista della Bundes è abissale. L’1+Over 2.5 rispecchia la fame di successi della finalista dell’Europa League nell’ultima edizione.

Chiudiamo il quadro al Parken con Copenaghen-Braga. Gli uomini di Bo Svensson sono una schiacciasassi tra le mura amiche (7 vittorie su 7 in stagione segnando sempre almeno 2 gol), mentre i lusitani zoppicano in campionato (settimi nella Liga Portugal) pur vantando un percorso preliminare perfetto da zero gol subiti in 6 gare. Il tifo incessante del Parken protegge i locali contro un Braga ostico ma poco incisivo lontano da casa: scegliamo la combo 1X+Multigol 1-5 per blindare l’esito.

La nostra multipla

CSKA SOFIA-MONACO 2+Multigol 2-5

KUPS-TRABZONSPOR 2+Over 1.5

HEARTS-NORDSJAELLAND Gol+Over 2.5

FRIBURGO-JABLONEC 1+Over 2.5

COPENAGHEN-BRAGA 1X+Multigol 1-5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Hearts-Nordsjaelland è quotata a 1.68 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “1+Over 2.5” in Friburgo-Jablonec è quotata invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

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