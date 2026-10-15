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I pronostici di giovedì 15 ottobre: Europa League e Conference League

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I pronostici di giovedì 15 ottobre, Milan e Juve in Austria e Spagna devono riscattare i risultati deludenti in campionato. La Dea debutta nella League Phase ospitando il Pafos. 

Il giovedì torna ad essere esclusivamente il giorno di Europa e Conference League ed è in arrivo la solita vagonata di partite, sparse un po’ per tutto il continente. In Europa League sono due le italiane protagoniste: inizia il Milan, impegnato nella trasferta di Salisburgo, e conclude la Juventus in Galizia contro il Celta Vigo.

Amorim
I pronostici di giovedì 15 ottobre: Europa League e Conference League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per quanto riguarda il Diavolo, potremmo non assistere a una gara da fuochi d’artificio in Austria e sono due gli indizi che ci mettono in guardia: oltre alla compattezza del Salisburgo – un solo gol subito negli ultimi 5 match ufficiali – contro il Benfica la squadra di Ruben Amorim ha collezionato ben 40 tocchi all’interno dell’area avversaria senza riuscire a segnare (record negativo in Europa dalla stagione 2009-10) ed ha fatto registrare l’Over 2.5 in appena tre delle ultime dieci gare disputate lontano da San Siro.

Anche la Juventus cercherà di sfruttare la competizione continentale per dimenticare le amarezze del campionato – come i rossoneri pure la Signora è reduce da un pareggio deludente – ma la gita galiziana di insidie non ne cela di certo poche. Ad ogni modo, il divario tecnico e realizzativo rispetto a un Celta in crisi offensiva fa pendere il pronostico dalla parte dei bianconeri, seppur con moderazione a giudicare dalle quote. La solidità difensiva europea della Signora (4 clean sheet di fila fuori dall’Italia) unita alla sterilità dei galiziani nella prima parte di stagione rendono il blitz degli uomini di Luciano Spalletti l’opzione più logica e di valore.

In Conference, infine, è tutto pronto per il debutto dell’Atalanta nella League Phase. Le qualità tecniche della Dea sono superiori a quelle dei ciprioti del Pafos, formazione che ha sì qualche elemento importante, ma che non può mettere in difficoltà i bergamaschi.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 1-4 in Salisburgo-Milan, Europa League, ore 18:45

Vincenti

  • JUVENTUS O PAREGGIO (in Celta Vigo-Juventus, Europa League, ore 21:00)
  • BENFICA (in Benfica-Celtic, Europa League, ore 21:00)
  • ATALANTA (in Atalanta-Pafos, Conference League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Lech Poznan-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 18:45
  • Hoffenheim-Besiktas, Europa League, ore 21:00
  • Bournemouth-Sturm Graz, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Lione-Crystal Palace, Europa League, ore 18:45
  • Union SG-Real Sociedad, Europa League, ore 18:45
  • Hearts-Nordsjaelland, Conference League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.72 GOLDBET ; 9.23 SPORTBET; 8.72 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Copenaghen-Braga, Conference League, ore 21:00

 

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