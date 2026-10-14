Pronostico Union SG-Real Sociedad: succede da sette volte di fila

Royale Union SG-Real Sociedad è una partita della seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Da un anno e mezzo il Royale Union SG non vince due partite di fila in una manifestazione europea. Non sarà semplice nemmeno questa volta riuscire a centrare l’obiettivo contro la Real Sociedad, che ha bisogno di punti dopo aver debuttato con una sconfitta contro il Bournemouth in questa competizione.

La formazione belga ha affrontato solamente una volta una squadra spagnola nella propria storia, l’Atletico Madrid, e come possiamo immaginare è arrivata una sconfitta. Anche i precedenti della Sociedad contro formazioni belghe non sono così soddisfacenti: nei tre esistenti un solo pareggio e due sconfitte. In ognuna delle ultime sette trasferta della Sociedad in campo europeo, entrambe le formazioni sono andate a segno. Evidente segno, questo, di una tenuta difensiva appena si alza leggermente il livello non delle migliori per la squadra spagnola. Nelle ultime sette partite invece, il Royale Union SG, oltre a vincere sei volte ha sempre trovato la via del gol. Parliamo quindi di una squadra molto offensiva. E questo ci induce a dire una cosa.

Come vedere Royale Union SG-Real Sociedad in diretta tv e in streaming

La sfida Royale Union SG-Real Sociedad è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.70 su Goldbet e Lottomatica e a 3.70 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Nei secondi tempi il Royale segna sempre. Occhio anche a questa possibilità. Noi crediamo che il match, soprattutto per via dei numeri che vengono fuori e per via dei precedenti, possa regalare almeno un gol per squadra. Una questa questa in calo nelle ultime ore, quindi assolutamente da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Royale Union SG-Real Sociedad

ROYALE UNION SG (3-5-2): Koffi; Havenaar, Sylla, Chibani; Patric, Zeneli, Van de Perre, Olaru, Guilherme; Biondic, Mokofeng.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Marin, Martin, Sarr, Gomez; Barrenetxea, Herrera, Soler, Guedes; Sucic, Zakharyan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1