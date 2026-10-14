Pronostico Salisburgo-Milan: trappola austriaca per il Diavolo

Salisburgo-Milan è una partita della seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Continua a non convincere il Milan di Ruben Amorim. Troppo incostanti i rossoneri finora: da settembre in poi hanno battuto solo il Lecce, pareggiando con Juventus, Lazio e Sassuolo e perdendo nettamente con il Benfica – corsaro 2-0 a San Siro – nella prima uscita in Europa League.
Non il ruolino che ci si aspettava a inizio stagione, dal momento che il tecnico portoghese era arrivato a Milanello con l’obiettivo di far dimenticare la deludente annata con Massimiliano Allegri in panchina, conclusa addirittura con la mancata qualificazione alla Champions, un fallimento fragoroso.
Il Diavolo in questi primi due mesi ha fatto vedere qualcosa di buono, indubbiamente – in Serie A è una delle quattro imbattute – ma il cambio di passo non si vede e quella di Amorim sembra ancora lontana dall’essere una squadra in grado di competere, ad esempio, per un traguardo ambizioso come lo scudetto. A Reggio Emilia, domenica scorsa, il Milan è stato imbrigliato dagli uomini di Alberto Aquilani e la gioia per il vantaggio di Rabiot a metà ripresa è durata solamente pochi minuti, fino all’1-1 quasi immediato di Odenthal.
Salisburgo compatto e organizzato
A Salisburgo, dunque, i rossoneri dovranno dare delle risposte, anche per conquistare i primi punti nella League Phase, indispensabili per non ritrovarsi a inseguire pure in questa classifica.
Gli austriaci non stanno brillando in quanto a costanza come il Milan – 5 vittorie e 3 pareggi nel proprio campionato, dove sono a -3 dal Rapid Vienna capolista – ma in Europa League hanno debuttato con un successo, di misura in casa dei bulgari del Levski Sofia (0-1), grazie a una rete dell’attaccante bosniaco Tabakovic e a un’eccellente prestazione difensiva (neanche un tiro in porta concesso). Quella di Danny Rohl è difatti una squadra molto organizzata in fase di non possesso: non a caso ha subito un solo gol negli ultimi 5 match ufficiali giocati tra coppe e Bundesliga austriaca.
Il tecnico tedesco non stravolgerà il Salisburgo rispetto all’ultima di campionato (0-0 con il GAK), anche perché l’infermeria è piena – sono out Veratschnig, Aguilar, Redzic, Omoregie, Moser e Diabaté – e i ricambi scarseggiano. Dall’altro lato, Amorim effettuerà qualche rotazione, dal momento che gli unici indisponibili sono Gabbia e Saelemaekers. Cissè e Pulisic dovrebbero supportare dalla trequarti l’unica punta Gonçalo Ramos, ma si candidano per una maglia da titolare anche Jashari e Hutchinson.
Come vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e streaming
Salisburgo-Milan è in programma giovedì alle 18:45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Potremmo non assistere a una gara da fuochi d’artificio alla Red Bull Arena e sono due gli indizi che ci mettono in guardia: oltre alla compattezza del Salisburgo, già citata nella preview, contro il Benfica il Milan ha collezionato ben 40 tocchi all’interno dell’area avversaria senza riuscire a segnare (record negativo in Europa dalla stagione 2009-10) ed ha fatto registrare l’Over 2.5 in appena tre delle ultime dieci gare disputate lontano da San Siro.
Ecco perché prevediamo una partita tesa, bloccata e povera di spazi, con due squadre che faranno grande attenzione a non scoprirsi. Il Salisburgo in casa concede pochissimo e tende a blindarsi, mentre il Milan in trasferta fatica a sbloccare le gare in campo europeo. Un buon compromesso potrebbe essere abbinare la doppia chance esterna (X2) al segno Under 3.5.
Le probabili formazioni di Salisburgo-Milan
SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Tabakovic.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissè; Gonçalo Ramos.
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