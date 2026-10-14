I pronostici di mercoledì 14 ottobre: Champions League, Championship e MLS

I pronostici di mercoledì 14 ottobre, si conclude la due giorni della massima competizione continentale. Le italiane in campo sono Como e Roma.

Uno dei campi principali del mercoledì di Champions League non può non essere lo stadio Olimpico, teatro di Roma-Real Madrid. Il tanto atteso ritorno di José Mourinho davanti al pubblico giallorosso, con il quale si è formato un legame indissolubile durante il triennio vissuto dalll’allenatore lusitano, oggi al timone dei Blancos, sulla panchina del club capitolino, suggellato anche dal trionfo in Conference League nel 2022.

Sulla carta le Merengues hanno un tasso tecnico superiore e partono logicamente favorite, ma le difficoltà difensive degli spagnoli e l’energia del fortino romanista rendono la sfida molto più aperta del previsto. La truppa di Gian Piero Gasperini ha le armi tattiche per far soffrire l’ex Mourinho, mentre la potenza di fuoco dei madrileni rende quasi inevitabile una gara ricca di occasioni. Un pareggio con reti o un successo di misura del Real Madrid rispecchiano perfettamente l’equilibrio tattico e l’elevata qualità offensiva presente in campo.

L’altra italiana in campo è il Como, impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord. Il De Kuip è uno stadio difficile da espugnare, al di là del momento di forma dei padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila in Eredivisie. Qui il Feyenoord ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate in Champions (qualificazioni incluse). E poi gli olandesi, pur non avendo una difesa impermeabile, segnano con costanza, specialmente in Europa: non hanno trovato il gol soltanto in due delle ultime sedici gare disputate nella fase a gironi/campionato della coppa più prestigiosa. Ciò che conforta Fabregas è il recente record del club di Rotterdam con le italiane, contro le quali ha conquistato la vittoria in appena 1 degli ultimi 7 incroci.

Previste gare ad alto tasso di spettacolo anche nel big match tra corazzate, Manchester City e PSG, e tra Bodø/Glimt e Dortmund. Chi va a caccia di gol può guardare pure all’infrasettimanale di MLS: da questo punto di vista Inter Miami-New York City non dovrebbe deludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL+OVER 2.5 in Roma-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

STOCCARDA (in Slovan Bratislava-Stoccarda, Champions League, ore 21:00)

(in Slovan Bratislava-Stoccarda, Champions League, ore 21:00) WEST HAM (in Lincoln-West Ham, Championship, ore 21:00)

(in Lincoln-West Ham, Championship, ore 21:00) NASHVILLE (in Nashville-Sporting Kansas City, MLS, ore 02:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

LASK Linz-Liverpool , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Aston Villa-Fenerbahçe , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Inter Miami-New York City FC, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Como , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Manchester City-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.82 GOLDBET ; 8.20 SPORTBET; 6.82 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Fluminense-Palmeiras, Copa Libertadores, ore 02:30