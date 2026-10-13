Pronostico Manchester City-PSG, scontro tra colossi: niente effetto sentenza

Manchester City-PSG è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

C’era grande curiosità su quale sarebbe stata la reazione sul campo dei giocatori del Manchester City dopo la pronunciazione della Commissione indipendente che lo scorso 29 settembre ha riconosciuto il club inglese colpevole delle 80 accuse di irregolarità finanziaria commesse dal 2010 al 2018. Una mazzata enorme per la proprietà emiratina dei Cityzens e che, come ben sappiamo, rischia di avere conseguenze devastanti.

Nel frattempo, però, Enzo Maresca e i suoi uomini non sono apparsi turbati più di tanto e domenica scorsa hanno sfoderato, contro ogni pronostico, una prestazione scintillante in casa del Liverpool, ad Anfield Road, annichilendo 3-0 i Reds e vincendo la sesta partita su sei in questa Premier League, en plein che gli consente di guardare tutti dall’alto verso il basso, a punteggio pieno. Ora la Champions, dove il City aveva esordito con un successo per 2-0 a Oporto (0-2) grazie a una doppietta del solito implacabile Haaland. All’Etihad è in programma la sfida stellare con il PSG, altra “petro-società” che da un paio d’anni in questa competizione non sta lasciando neppure le briciole, sollevando la coppa dalle grandi orecchie per due stagioni di fila nonostante una League Phase tutt’altro che dominante.

PSG, terminata la fase di rodaggio

La corazzata di Luis Enrique, infatti, è sempre partita in sordina nella fase campionato per poi iniziare a correre quando il gioco si fa serio. La fase di rodaggio, tuttavia, sembra essere già terminata: il PSG è tornato a fare il PSG dall’esordio in Champions con gli slovacchi dello Slovan Bratislava, strapazzato 6-1 al Parco dei Principi.

Goleada che ha dato il via anche alla rimonta in Ligue 1: da quel momento Marquinhos e compagni ne hanno vinte tre di fila – tra cui il Classique con il Marsiglia – portandosi a -3 dal Monaco capolista.

Contro il Le Mans, sabato scorso, Luis Enrique ha ovviamente fatto riposare i titolarissimi: sono partiti titolari i soli Safonov, Hakimi e Joao Neves. A Manchester ci saranno tutti, ad eccezione dell’infortunato Mayulu. Anche Maresca ha l’intera rosa a disposizione: davanti Semenyo, Foden e Cherki a supporto di Haaland, con Enzo Fernandez e Anderson in mezzo nei due slot di centrocampo. In difesa, davanti all’ex Donnarumma, Matheus Nunes, Guéhi, Ruben Dias e Gvardiol.

Come vedere Manchester City-PSG in diretta tv e streaming

Manchester City-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), su Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il PSG ha collezionato un solo clean sheet in 9 gare stagionali, ma anche il City ha mostrato crepe difensive importanti, concedendo per esempio 3.57 xG nella rocambolesca vittoria per 5-3 col Sunderland in Premier League. Che possa essere una partita aperta è evidente pure dando un’occhiata ai precedenti: i parigini, pur non avendo mai vinto all’Etihad, sono imbattuti negli undici incontri ufficiali contro formazioni inglesi (8 vittorie e 3 pareggi), mentre i Cityzens hanno perso appena una delle ultime 25 gare casalinghe giocate nella fase a gironi/campionato (21 vittorie e 3 pareggi).

In ogni caso, ci sono tutti i presupposti per assistere a uno spettacolo pirotecnico. Siamo infatti di fronte a due corazzate offensive dall’impatto devastante, capaci di sbloccare la gara in qualsiasi momento con le giocate dei propri fuoriclasse. Se da un lato il Man City all’Etihad viaggia a ritmi infernali, dall’altro la difesa di Maresca concede troppo e il PSG non perdona se riesce a trovare varchi. Stuzzica anche la combo doppia chance interna unita al segno Gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-PSG

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Enzo Fernández, Anderson; Semenyo, Foden, Cherki; Haaland.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2