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Pronostico Slovan Bratislava-Stoccarda: se ne vanno in doppia cifra

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Slovan Bratislava-Stoccarda è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Lo Slovan Bratislava è l’eterna sconfitta in Champions League. I padroni di casa, infatti, nella fase finale di questa manifestazione hanno sempre perso: nove sfide, altrettante sconfitte. I sei gol presi contro il PSG al debutto sono un macigno clamoroso.

Pronostico Slovan Bratislava-Stoccarda
Pronostico Slovan Bratislava-Stoccarda: se ne vanno in doppia cifra (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche in Patria non è un momento così bello. Una formazione che è costretta a rincorrere e non è una cosa usuale. Lo Stoccarda, dal proprio canto, questa Champions l’ha iniziata con una vittoria – in casa contro il Viking – e dopo un momento un po’ così ha ripreso la stagione con una bella affermazione sul campo del Paderborn. Vincere non è mai semplice, soprattutto se la vittoria arriva da una trasferta. È evidente che i numeri spingono assolutamente per una vittoria esterna, anche per via dei campionati che affrontano.

Ci sono anche tre incroci nella storia di queste due formazioni. L’ultimo lo scordo anno, sempre su questo campo, e il risultato non è cambiato: hanno vinto i tedeschi, pronti mercoledì sera ad andarsene a punteggio pieno.

Come vedere Slovan Bratislava-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Slovan Bratislava-Stoccarda è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.28 su GoldbetLottomatica e a 1.28 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Stoccarda che vola a punteggio pieno. Contro uno Slovan Bratislava che “conquisterà” la decima sconfitta di fila in Champions League. Se ne vanno, purtroppo per loro, in doppia cifra.

Le probabili formazioni di Bratislava-Stoccarda

SLOVAN BRATISLAVA  (4-1-4-1): Takac; Blackman, Markovic, Bajkaric, Cruz; Pokorny; Berseghyan, Martinez, Ibrahim, Camara; Sporar.
STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Vagnoman, Jelstsh, Hedrndicks; Assignon, Promel, Stiller, Fuhric; Leweling, Undav; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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