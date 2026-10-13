Pronostico Roma-Real Madrid: fattore Olimpico nella notte dei ricordi

Roma-Real Madrid è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Champions League ritorna dopo sette anni nell’Olimpico giallorosso, che aspettava con trepidazione notti del genere. La sfida con il Real Madrid, valida per la seconda giornata della fase campionati, è resa ancora più speciale dal fatto che sulla panchina del club madrileno siede José Mourinho, uno che ha lasciato dei ricordi indelebili su questa sponda della Capitale, portando in dote anche un trofeo – la Conference League nel 2022 – e legandosi in modo particolare al tifo della Roma, come ha sempre ribadito l’allenatore portoghese nel corso di ogni intervista. Per lui, infatti, è prevista una calorosa accoglienza, una di quelle che si riservano solo a pochi.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini affrontare una corazzata del calibro del Real è senza dubbio anche un’occasione per misurarsi, per capire a che punto è il processo di crescita. La Roma a inizio settembre aveva esordito nella coppa dalle grandi orecchie con un pareggio, ottenuto su un campo difficile come quello di Istanbul, nella rumorosa casa del Fenerbahçe: vantaggio giallorosso con Cristante nel primo tempo, pareggio di Brown a inizio ripresa (1-1).

Mou ritorna nella Capitale

In campionato, poi, la Lupa ha battuto 2-0 il Torino e pareggiato negli scontri diretti con Inter (2-2) e Como (0-0), rallentando un po’ – è scivolata a -2 dalla vetta occupata da Inter e Lazio – ma restando comunque imbattuta e con la miglior difesa del torneo (appena tre gol subiti nelle prime sei di Serie A).

Nello scorso weekend Gasperini e i suoi hanno resistito al “Sinigaglia” nonostante l’espulsione di Malen al 53′ e l’inferiorità numerica, portando a casa un punto non banale.

Il Real Madrid invece l’ha spuntata di misura al “Bernabeu” sul Villarreal, trafitto da un gol del talentino Diomande all’interno di un match caratterizzato dal solito nervosismo di Vinicius che si è fatto annullare il raddoppio per condotta violenta rimediando addirittura il cartellino rosso. Sono due le sconfitte in 8 giornate di Liga per i Blancos, già finiti a -6 dal Barcellona capolista e finora non esenti da critiche. In Champions gli uomini di Mourinho avevano iniziato con il piede giusto, piegando 2-1 un’altra italiana, l’Inter, approfittando di alcuni errori difensivi dei nerazzurri, tra cui quelli vistosi del portiere Martinez.

Mou per la trasferta dell’Olimpico recupera quasi tutti, ad esclusione dei lungodegenti Asencio, Militao e Rodrygo. Quella che inizierà dal 1′ sarà dunque la formazione tipo, con l’unico ballottaggio tra Diomande e Arda Guler. Ha qualche problema in più il collega Gasperini: in porta Gollini prenderà il posto dell’infortunato Svilar, mentre a centrocampo de Roon continuerà a rimpiazzare Cristante. Dietro l’ex Marsiglia Balerdi tallona N’Dicka, sulla trequarti alle spalle di Malen agirà il duo argentino Dybala-Soulé.

Come vedere Roma-Real Madrid in diretta streaming

La sfida Roma-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

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Il pronostico

In questa competizione l’Olimpico è stato recentemente un vero e proprio fortino per la Roma: nel suo stadio la Lupa ha vinto 8 delle ultime 9 gare disputate in Champions League. Di contro, il Real Madrid si scatena ogni volta che incrocia un’italiana, essendosi aggiudicato 20 delle ultime 22 sfide giocate con formazioni di Serie A.

Senza Svilar e Cristante, Gasp punterà sull’aggressività e sulle marcature a uomo a tutto campo: la qualità del duo Dybala-Soulé sulla trequarti servirà per mandare fuori giri la difesa del Real, apparsa tutt’altro che impenetrabile nelle ultime uscite, liberando spazio per l’attacco della profondità da parte di Malen. Mou, dal canto suo, si affiderà alle micidiali accelerazioni di Mbappé ricercando al contempo il possesso palla per liberare la falcata dei suoi fenomeni sugli esterni. Per la Roma sarà decisivo schermare gli inserimenti centrali ed evitare di concedere ripartenze veloci a campo aperto.

Sulla carta le Merengues hanno un tasso tecnico superiore e partono logicamente favoriti, ma le difficoltà difensive degli spagnoli e l’energia dell’Olimpico rendono la sfida molto più aperta del previsto. La Roma ha le armi tattiche per far soffrire l’ex Mourinho, mentre la potenza di fuoco dei madrileni rende quasi inevitabile una gara ricca di occasioni. Un pareggio con reti o un successo di misura del Real Madrid rispecchiano perfettamente l’equilibrio tattico e l’elevata qualità offensiva presente in campo.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, N’Dicka; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2