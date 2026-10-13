Pronostico Shakhtar Donetsk-AEK Atene: i numeri ci dicono questo

Shakhtar Donetsk-AEK Atene è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si gioca allo Stamford Bridge di Londra. E non serve nemmeno ricordare perché. E sarà tra le altre cose la prima sfida in Champions League tra formazioni ucraine e greche.

Lo Shakhtar però ha giocato cinque partite nella sua storia contro formazioni di questa nazione e non ha mai perso. Un segnale, questo, da tenere in assoluta considerazione. Un pareggio alla prima uscita per “i padroni di casa”, mentre l’AEK ha fatto bottino pieno con grande fatica (inaspettata anche) contro il Lask Linz. Nessuno si aspettava una vittoria solamente per uno a zero, e invece gli ospiti hanno messo in difficoltà i gialloneri. L’obiettivo era comunque quello di portarla a casa e questo è riuscito.

Se dovessimo, comunque, pensare ad una formazione favorita per questo match non possiamo non dire lo Shakhtar. Che rimane nonostante tutto una formazione costruita in maniera importante e con dei giocatori che nel corso del match potrebbero anche fare la differenza. Ecco, ci piace assolutamente pensare che gli ucraini possano rimanere ancora imbattuti quando affrontano squadre greche. Il trend, quindi, resta davvero invariato.

Come vedere Shakhtar Donetsk-AEK Atene in diretta tv e in streaming

La sfida Shakhtar Donetsk-AEK Atene è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dello Shakhtar è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.70 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Le difese non sono granché, questo c’è da riconoscerlo. Ecco perché una sfida da almeno un gol per squadra pare possa essere preventivabile. A questo, come detto prima, ci aggiungiamo la possibilità di una vittoria ucraina.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-AEK Atene

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bandar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Marlon Gomes, Silva, Mendoza; Elias.

AEK ATENE (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukodi, Relvas, Pilo; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Koita, Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1