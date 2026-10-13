Aston Villa-Fenerbahçe: a Birmingham non si fanno sconti

Aston Villa-Fenerbahçe è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A Villa Park l’Aston Villa cerca una seconda vittoria europea per dare più sostanza a un avvio di stagione che, in campionato, ha riservato parecchi grattacapi. Il successo in rimonta sul campo del Club Bruges ha mostrato il potenziale della squadra di Unai Emery, ma le difficoltà emerse in Premier League raccontano di una formazione ancora alla ricerca della propria continuità. Il pareggio casalingo contro il Brentford ha lasciato punti per strada e reso meno convincente il bilancio delle prime giornate.

Dall’altra parte c’è un Fenerbahce che non ha intenzione di recitare la parte della comparsa. Il pareggio contro la Roma al debutto europeo ha dato alla squadra turca un punto prezioso, mentre il largo successo in campionato contro l’Eyupspor ha confermato la capacità di produrre un volume offensivo importante. La trasferta inglese richiederà però maggiore attenzione: concedere campo a una squadra abituata a sfruttare gli spazi potrebbe trasformare la serata in una rincorsa continua.

Il dato che accompagna il confronto è netto: l’Aston Villa ha vinto tutti e tre i precedenti ufficiali con il Fenerbahce, senza subire gol. L’ultimo incrocio risale al gennaio 2026, quando gli inglesi si imposero per 1-0 in Turchia. È un riferimento interessante, non una garanzia: il Fenerbahce dispone di soluzioni offensive in grado di mettere alla prova la difesa avversaria, mentre i padroni di casa devono ancora trovare una continuità convincente. Il fattore campo e il precedente favorevole spostano comunque l’ago della bilancia verso Villa, chiamata a trasformare la superiorità potenziale in una prestazione più solida rispetto alle ultime uscite.

Come vedere Aston Villa-Fenerbahce in diretta tv e streaming

La sfida tra Aston Villa e Fenerbahce è in programma mercoledì alle 21, a Villa Park. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa ha le carte in regola per conquistare la seconda vittoria europea consecutiva. Il rendimento altalenante in campionato suggerisce prudenza, ma la squadra inglese può contare sul sostegno di Villa Park e su una tradizione favorevole contro gli avversari turchi. Sarà importante soprattutto non concedere al Fenerbahce la possibilità di colpire negli spazi.

La formazione ospite, dal canto suo, ha le qualità per rendere la partita complicata, ma il vantaggio del campo e il bilancio degli scontri diretti portano a preferire il successo dei Villans. Ci aspettiamo una gara combattuta, nella quale la maggiore capacità dell’Aston Villa di gestire i momenti decisivi potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Aston Villa e Fenerbahce

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Mings, Wan-Bissaka; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendia; Jackson.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Kanté, Guendouzi; Greenwood, Asencio, Kahveci; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1